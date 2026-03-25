新北電梯大樓前10大熱門交易路段 中和景平路124件最多

新北市電梯大樓交易最多的路段，中和區的景平路近一年以124件的交易量位居榜首。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕近1年新北市電梯大樓熱門交易路段，以中和區景平路揭露124件最多。隨著超高齡社會到來，加上雙薪家庭普遍，具有物業管理的大樓區成為民眾購屋優先選項，有房仲業者彙整新北市近1年、電梯大樓十大熱門交易路段，以淡水區拿下四個名次最多。

根據永慶房產集團彙整近1年新北市電梯大樓實價揭露件數前十大的交易路段，交易件數最多的是中和區景平路，近1年電梯大樓平均總價約1401萬元、每坪均價約63.5萬元，第二多則是板橋區民生路三段、近1年交易件數為110件、平均總價約1611萬元、每坪均價約72.3萬元；第三多為汐止區福德一路、交易件數為91件，平均總價約1297萬元、每坪均價約50.6萬元。

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針對交易件數最多路段景平路，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，景平路串聯中和主要幹道，並鄰近捷運中和、景安、景平與秀朗橋站，通勤條件佳，加上區域內電梯大樓供給穩定，以中、小坪數為主，總價帶符合首購族及小家庭負擔能力。

而第二多的板橋區民生路三段，陳金萍認為，該路段鄰近捷運新埔與新埔民生站，具備雙捷運優勢，並可銜接台64線快速道路，往返台北市或板橋商業區便利。

淡水4路段入榜 其中3路段總價不到千萬

不過，入榜最多的則是淡水區，共有淡金路、北新路、新春街以及學府路等四路段進榜，除淡金路以外，其它三個路段的平均總價均不到1千萬元，而北新路、新春街等兩路段的每坪均價則仍在2字頭。

陳金萍指出，北新路、新春街與學府路均位於淡水舊市區，其中北新路和學府路更靠近淡江大學商圈，由於區域開發早、房屋屋齡偏高，加上部分區段地勢較高，通勤仍需交通工具，因此房價相對毗鄰捷運站的物件來得親民。

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