工具機展重返故鄉台中 展期4天估吸逾7萬名買主

台中國際工具展開幕。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕工具機公會主辦「台灣國際工具機展 （TMTS 2026）」今日（25日）於臺中國際會展中心（TICEC）開幕，逾400家展商參與，超過1800個攤位，預估展期四天將吸引逾7萬名專業人士到場，成交金額有望再創新高。

工具機公會表示，今年展覽特別具備里程碑意義，是睽違多年後重回「工具機的故鄉」台中市舉辦，更是臺中國際會展中心正式開幕後首場國際級大型展會。今年展會以「AI 賦能・智造永續」為兩大核心主軸，以展場內的「工具機生態系應用展出」鏈結展場外「前店後廠」，讓國際買主在展館看完最新技術後，能在 30 分鐘車程內直達工廠實地考察生產線，地利之便將大幅提升訂單轉化率，協助國內業者全力搶攻訂單。

請繼續往下閱讀...

工具機公會理事長陳紳騰致詞表示，台中是全球最具競爭力的工具機產業聚落，擁有最完整的供應鏈體系，近年來全球政經局勢快速變化帶來許多嚴峻挑戰，期盼台灣工具機業者可「團結、轉型、再出發」。

今年生態系展出為本次展出亮點之一，東台集團與永進機械為首，帶領多家供應商共同展出整合上下游供應鏈的雙軸轉型方案；像是上銀集團包括上銀科技、大銀微系統、邁萃斯、程泰集團旗下程泰機械、亞崴機電等以生態系概念展出多項智慧化與綠色節能技術應用。

工具機公會與德國工具製造公會（VDW）共同合作展出「umati專區」是第2次在台灣設展，除可線上檢視全球機械設備智慧連線狀況，今年更加入機台能源管理展示，在精密機械研究發展中心（PMC）與工研院機械所的技術支援下，國內廠商包括慶鴻機電、福裕事業、永進機械、海德漢、台灣引興、名陽機械皆成為umati全球合作夥伴。

今年台灣國際工具機展開幕典禮隆重且嘉賓雲集，包括總統府沈榮津資政、立法院副院長江啟臣、經濟部次長何晉滄、台中市副市長鄭照新、美國在台協會（AIT）處長谷立言等與各國工具機產業公會代表及超過300位國內產官學研專家一同參與，共同見證台灣工具機產業在多變政經局勢下展現的強大韌性與創新轉型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法