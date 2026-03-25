台灣高鐵攜手三大電信斥資20億元要一路不斷線

台灣高鐵攜三大電信斥資20億元推一路不斷線。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵公司董事長史哲今（25）日宣布，與三大電信業者共同斥資20億元，完善高鐵全線通訊品質升級，預計年底前南港到板橋通訊品質提升，一路不斷線，預計明年底全線完成。

史哲今日與中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪，在交通部長陳世凱見證下，舉行『高鐵2.0』全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮。

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史哲說，由台灣高鐵公司提供場地與電力、三大電信業者共同投入建置，針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），設置數量更增加至超過2200座，預計今年底前，可望大幅改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底提升全線通訊品質，讓旅客不僅行動通話一路暢通，瀏覽網頁/影片也能一路不斷線。

史哲表示，台灣高鐵不僅是西部走廊的交通動脈，隨著台灣在全球科技產業鏈地位加重，更成為串聯科技園區與人才的矽島動脈，旅客對通訊品質要求也不斷提高。但高鐵全線350公里，行經52處隧道/地下路段，總長68公里、約占19%，過去雖進行通訊改善，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸。因此推動高鐵通訊品質升級計畫。

台灣高鐵、三大電信已於今年二月先行進行「技術試作」，確認計畫內容可確保高鐵在隧道/地下路段內訊號獲得顯著改善，因此進一步全面優化全線 4G/5G 行動通訊品質，以克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，提升高鐵沿線整體通訊品質。

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