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還沒公布也先卡位！旺宏、聯合再生8檔高機率發放股東會紀念品股 今為最後買進日

2026/03/25 11:30

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。除了關注已公告紀念品的個股外，部分尚未公布內容的公司，也同樣吸引投資人提前卡位。

今（25日）為旺宏（2337）、廣宇（2328）、菱生（2369）、六福（2705）、亞光（3019）、聯合再生（3576）、四維航（5608）及南茂（8150）這8檔尚未公布，但近5年皆有發放紀念品的高機率個股的最後買進日。投資人可趁此機會提前布局，搶得領取資格。

以下為上述8檔股票近5年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近5年曾發放的股東會紀念品
2337 旺宏 3月25日 近5年皆發放7-11商品卡50元
2328 廣宇 3月25日 近5年皆發放7-11商品卡35元
2369 菱生 3月25日 近5年皆發放7-11商品卡50元
2705 六福 3月25日 六福村門票、本幫醃篤鮮高湯麵、醃篤鮮火鍋湯、南洋叻沙濃湯麵、酸白菜火鍋湯、六福村動物紋雨衣、六福村動物紋雨衣、動物好朋友 口罩香氛貼片 6入
3019 亞光 3月25日 圓型玻璃保鮮盒、炫彩時尚杯、7-11商品卡50元、高露潔旅行組
3576 聯合再生 3月25日 7-11商品卡35元、全家中杯冰美式咖啡券、宜睿好禮即享券35元
5608 四維航 3月25日 全家禮物卡35元、 小熊造型方巾二入、小熊造型方巾、中興富貴平安米200克
8150 南茂 3月25日 近5年皆發放7-11商品卡50元

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