暑假機票爆漲警報！專家全說了、親揭「最佳訂票時機」

隨著夏季假期將至，原本令人期待的暑假旅行，今年卻面臨油價飆升與航空班表混亂的雙重挑戰。搭機出國示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著夏季假期將至，原本令人期待的暑假旅行，今年卻面臨油價飆升與航空班表混亂的雙重挑戰。旅遊業專家和航空業顧問們指出，旅客若拖到最後一刻再訂票，恐面臨票價更高、選擇有限的風險。

《商業內幕》報導，自3月初伊朗戰爭造成供應中斷以來，國際油價基準布蘭特原油期貨已突破每桶100美元，航油價格上漲幅度更高。多家航空公司，包括北歐航空（SAS Scandinavian Airlines）、澳洲航空（Qantas）及法國航空（Air France），已宣布調整燃油附加費及票價，費用將直接轉嫁給旅客。

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除了油價上漲，航空出行也出現全球性混亂，美國機場因運輸安全管理局（TSA）人力不足導致延誤，中東航班因戰事減班，航線不穩定成為旅遊規劃的一大挑戰。

旅遊網站《The Points Guy》總編輯亨德森（Clint Henderson）表示，傳統建議是美國國內航班提前1至2個月、美國國際航班提前3至5個月訂票，但目前油價與票價快速上漲，使得「慣例玩法失效」。他建議旅客盡早訂好今年的航班，以免票價再漲。

北卡羅萊納州立大學供應鏈管理教授漢德菲爾德（Rob Handfield）也指出，除非油價下降，不然暑假最後一刻才搶票的優惠「不太可能出現」。他建議旅客可選擇可取消或重新預訂的彈性票種，以便未來價格變化時調整。

旅遊交易提醒應用程式Going分析師納斯特羅（Katy Nastro）指出，目前仍處於暑假票價的「黃金時間窗口」，旅客應趁此時鎖定票價。她說，越接近出發日，機票價格越可能上漲，尤其是熱門航線，最後一刻才訂票的風險高。

OAG資深分析師格蘭特（John Grant）則直接建議旅客「現在就訂票」，他表示，隨著部分旅客出行目的地轉向西班牙、葡萄牙及西歐，需求迅速增加，票價每天都有上漲壓力。

不過普渡大學航空管理副教授比洛特卡奇（Volodymyr Bilotkach）持不同看法，他提醒旅客先別急著規劃7、8月的暑假計畫，可先持續觀察市場動態。他指出，若高油價長期存在，將抑制航空需求，未來可能出現更便宜的票價，強調票價大多半受供需影響，而非燃油成本。

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