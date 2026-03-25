黃仁勳驚人的決定！拒張忠謀台積電CEO邀約 背後原因他親自說了

台積電創辦人張忠謀（左一）與輝達執行長黃仁勳（右二）。

〔財經頻道／綜合報導〕台積電創辦人張忠謀與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳有多年好交情，張忠謀在自傳下冊提到，他於2013年徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電CEO，卻遭黃仁勳婉拒。在最新訪談中，黃仁勳再次證實這段往事，並表示如果他當初接受了這個邀約，他的人生軌跡可能會完全不同。

黃仁勳受訪時表示：「這個故事是真的。我沒有否認，而是深感榮幸，我當時就知道，就像我現在也知道，台積電是歷史上最具影響力的公司之一。」

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他說：「Morris（張忠謀）是我一生中最尊敬的商業領袖與私人好友之一，能夠得到他的邀請，讓我非常感動和榮幸。」

不過黃仁勳表示，輝達對他而言意義重大，「我已經在腦海中構想出了輝達未來的發展方向以及我們能夠產生的影響，這份工作對我來說非常重要，實現這些目標是我唯一的責任。」

他說：「所以我拒絕（張忠謀）了，不是因為這份工作不好，事實上這份工作機會好得難以置信。」

值得一提的是，近日台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬，也在出席基金會的年度工作成果發表會後透露，黃仁勳與張忠謀私交甚篤，多次來台探望張忠謀，只要有來台灣，一定會到他們家中。有一次，黃仁勳甚至為了探望張忠謀，當天飛機往返台北及美國，可見兩人的深厚友情。

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