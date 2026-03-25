焦點股》嘉澤：伺服器業務看增 攻破2000點

嘉澤預計今年伺服器業務貢獻成長30%，全年營業額可望年增15%。（嘉澤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠嘉澤（3533）看好在新一代CPU平台導入與PCIe高速連接需求帶動下，嘉澤看好全年營收年增15%，伺服器業務貢獻預計年增30%。隨著今日指數盤中漲逾千點，嘉澤也在買盤進場佈局之下帶量上攻，截至上午10時16分暫報2130元，漲幅8.95%，成交量1783張。

嘉澤伺服器產品線已成為該公司最主要的營運支柱，管理層指出目前產品組合中，伺服器相關產品占比已超過四成、PC相關產品則降至35%以下。隨著新平台滲透率持續提升，加上產品規格升級帶動平均售價（ASP）提升，公司預期未來幾年仍將維持穩健成長。

請繼續往下閱讀...

嘉澤觀察，雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器需求持續強勁，帶動公司今年在此領域出貨的成長幅度預估達30%至50%，高於品牌伺服器廠約15%至20%的出貨年增率。為因應需求成長，公司持續擴充產能，並加快海外布局。

嘉澤現階段的生產據點主要分布於中國與越南，其中越南太平廠已具備完整生產能力，去年營收占比約16%，今年目標提升至20%至25%，且超過70%的產能集中於伺服器產品。隨著客戶要求分散生產據點，未來仍有更多產品線將移轉至越南。







一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法