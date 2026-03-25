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焦點股》台達電：擴產振奮市場 漲停刷天價

2026/03/25 10:01

台達電旗下四大業務範疇包括電源及零組件、基礎設施、自動化、交通，管理層看好今年營運展望。（資料照）台達電旗下四大業務範疇包括電源及零組件、基礎設施、自動化、交通，管理層看好今年營運展望。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續強化全球製造布局，管理層昨日宣布旗下東莞、郴州兩家中國子公司同步推動新一波廠區建置案，兩案合計投資金額約人民幣6.77億元（約新台幣31.32億元），以因應未來業務發展所需。在市場期待之下，台達電股價今日創新天價，截至上午9時36分暫報漲停價1555元，漲幅9.89%，成交量9573張。

台達電指出，東莞廠區將辦理新廠房建置，暫估工程總價款約人民幣4.12億元（約新台幣19.06億元），主要為租地委建形式，規劃隨業務發展需求擴充產能，強化當地製造支撐能力。除了東莞之外，台達電亦同步啟動郴州廠區擴建計畫，決議興建「郴州五廠」，暫估工程總價款約人民幣2.65億元（約新台幣12.26億元），未來將配合業務發展逐步導入產能。

觀察台達電旗下四大業務範疇包括電源及零組件、基礎設施、自動化、交通，此次宣布擴產的兩個廠區原先產品屬於電源與零組件範疇，對此，管理層表示新產能的具體用途尚在規劃。法人指出，在全球產業鏈重組與AI、電源與自動化需求持續成長帶動下，製造端的即時供應與區域化生產能力成為關鍵，台達電可望支撐既有客戶需求，同時為後續新產品與新應用導入預留產能空間，強化整體營運韌性。

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