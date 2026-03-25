AI競賽瓶頸不再是電力！OpenAI營運長直言「它」才是現實障礙

AI瓶頸不再是電力！OpenAI營運長直言是記憶體。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體晶片正式取代電力，成為AI擴張最迫切的瓶頸。OpenAI營運長萊特卡普（Brad Lightcap）直言，過去是能源，而現在則是記憶體，而此番言論，揭示出AI軍備競賽的核心矛盾已發生結構性轉移。

華爾街見聞報導，記憶體晶片短缺正取代電力供應，成為人工智慧基礎設施擴張的首要限制因素。

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萊特卡普週二在華盛頓Hill and Valley Forum上表示，記憶體晶片短缺與美國能源供應緊張，是當前AI基礎設施擴張面臨的兩大潛在瓶頸，並直言說，現在的瓶頸是記憶體晶片，過去是電力。

萊特卡普的表態，標誌著AI產業對基礎設施限制因素的認知出現明顯轉變。過去兩年，資料中心電力供應不足是業界討論最為集中的議題，而如今記憶體晶片短缺已躍升為更迫切的現實障礙。

這一短缺的根源在於需求端的爆發式成長，OpenAI等AI公司持續大規模採購輝達AI伺服器，而每塊伺服器均配備大量儲存晶片，由此吞噬了全球儲存產能的相當市佔。

Lightcap指出，OpenAI正積極拓寬供應商來源，並擴大資料中心的地理佈局，以確保基礎設施擴張計畫不受單一供應鏈的限制。

根據彭博報道，OpenAI先前已承諾在未來數年內投入1.4兆美元（約新台幣44.8兆）用於資料中心建設與晶片採購，以支撐更先進AI系統的開發及技術的更廣泛普及。

這項表態與SK海力士會長崔泰源先前的判斷高度吻合，他預計全球記憶體晶片短缺將持續至2030年前後，產業晶圓供應缺口超過20%。

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