長途飛行救星來了！經濟艙也能躺平變床位 美聯航最新服務一次看

美國聯合航空表示，自2027年起，搭乘部分國際航線的乘客，將可預訂全新「Relax Row」座位。（圖擷取自美聯航）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）正把商務艙的一項頂級福利，帶進經濟艙，自2027年起，搭乘部分國際航線的乘客，將可預訂全新「Relax Row」座位，這是由3個經濟艙座位組成，腿托可向上翻起90度，變成一張可容納2名成人與1名幼童的平躺床位。儘管市面上有其他航空公司，也曾透過封鎖整排座位的方式，讓乘客可橫躺休息，但具備可調式腿托、能擴大睡眠空間的設計仍相對少見。

美聯航的Relax Row可供單人或2人預訂，並附帶多項升級配備，包括專用床墊、柔軟毛毯與兩個額外枕頭；家庭旅客還可獲得絨毛玩具與兒童旅行組。

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美聯航表示，到2030年，將在超過200架波音777（Boeing 777）與波音787（Boeing 787）客機上配置最多12排Relax Row，位置設於經濟艙與豪華經濟艙之間。

目前尚未公布此升級服務的價格與適用航線。

Relax Row這項產品，反映出美聯航針對「願意多付費、但不需要商務艙奢華體驗」的旅客需求。美聯航執行副總裁暨首席商務長諾塞拉（Andrew Nocella）週二（24日）在新聞稿中表示：「搭乘長程航班經濟艙的旅客，也應該有更多空間與舒適選擇，而這正是我們提供的一種方式。」

儘管Relax Row在美國市場屬於首創，但全球航空業早已開始探索「經濟艙床位化」的可能性。如紐西蘭航空（Air New Zealand）的經濟艙空中沙發Skycouch，該產品是一排可以變成沙發的座位，價格依旅客人數、航線與季節而異。除了床墊與寢具外，Skycouch還提供「擁抱式安全帶」（cuddle belt），讓乘客在平躺模式下仍可固定身體。美聯航未來也可能採用類似設計。

全日空（ANA）則提供「COUCHii」，由3至4個座位組成，透過可調式腳靠轉換為床位，該服務僅適用於其空中巴士（Airbus）A380機型，價格依季節而定。

另有部分航空公司未設計特殊座椅，而是直接提供「整排座位包下來」的方案，如漢莎航空（Lufthansa）推出「Sleeper Row」，適用於飛行時間超過11小時的長程航班；越南航空（Vietnam Airlines）則有「天空沙發（Sky Sofa）」產品，由3個座位組成，供單人作為簡易沙發使用；阿斯塔納航空（Air Astana）也推出經濟艙臥席（Economy Sleeper）服務，提供單排3個座位供單人使用。

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