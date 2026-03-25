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焦點股》華通：最強太空板霸主 挑戰漲停

2026/03/25 09:59

華通為太空板霸主，出貨持續成長。（公司提供）華通為太空板霸主，出貨持續成長。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球最大衛星展Satellite 2026本週在美國華盛頓舉行，PCB廠華通（2313）為太空板霸主，隨著大客戶同步成長，今年訂單大增，法人看好明年華通的低軌衛星最大客戶SpaceX將進行產品換代，加上新火箭開始發射，除了PCB板材全面升級外，火箭搭載量翻倍提升，有望帶動華通明年迎來更強勁的營運表現，華通為衛星板最大供應商，加上光模塊及伺服器業務成長逐年倍增，未來前景看俏。

隨著台股反彈，華通股價重新發動，股價大漲逾8%，一度逼近漲停，重回各均線之上，截至9:38分左右，華通股價上漲8.11%，暫報226.5元，成交量逾2.83萬張。

華通為低軌衛星太空板的霸主，市佔率排名第一，在主要客戶SpaceX的太空板市佔率高達90%，並拿下第二家低軌衛星客戶，太空PCB板也幾乎由華通獨供，法人指出，低軌衛星新客戶效應加上新產能加持，低軌衛星營收占比維持高檔、營收規模持續擴大，客戶規劃中的新一代衛星性能將大幅提升，使用的太空PCB板規格升級、面積也明顯放大，將進一步推升公司相關的營收規模及利潤貢獻。

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