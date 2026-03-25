台積電真正厲害的地方 黃仁勳親自解密

台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳受訪談及與台積電（TSMC）的合作關係，指出外界對台積電最大的誤解，是過度聚焦其技術實力，卻忽略更關鍵的競爭優勢。

《PC Gamer》報導，黃仁勳表示，多數人認為台積電的核心在於電晶體、金屬化系統、3D封裝與矽光子等先進技術，但這僅是第1層。他指出，這些技術雖然重要，卻仍不足以解釋台積電為何能長期維持領先地位，台積電真正難以複製的關鍵，在於「製造系統的協調能力」。

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台積電面對全球數百家客戶隨時變動的需求，包括增加或減少產量、調整交期，甚至臨時緊急投片等情況，整體供應鏈高度動態且複雜，黃仁勳指出，「（台積電）一旦答應何時交付晶圓，就一定會準時交付」。

黃仁勳形容，這種能力堪稱「製造奇蹟」。在晶圓代工產業中，單一技術突破並非最困難，真正困難的是在高度不確定的需求下，持續穩定運作整體製造體系。

此外在企業文化方面，黃仁勳表示，台積電同時具備兩項少見的特質：1是在技術上持續推進至最前沿，2是維持高度客戶導向。他直言，多數企業只能做好其中1項，但台積電能同時在兩者都達到世界級水準。

不過黃仁勳認為，台積電最重要的資產，是「信任」。他透露，輝達與台積電合作已超過30年，雙方累積數百億甚至上千億美元的業務往來，但彼此之間甚至不需要簽署合約。他坦言，自己對台積電的信任程度，已高到可以將整個公司建立在他們供應能力之上。

針對外界關注的先進封裝產能問題，尤其是CoWoS是否成為AI晶片瓶頸，黃仁勳明確表示「不擔心」。他指出，自己已向台積電說明需求，而對方也清楚回應解決方式，基於長期建立的信任關係，他對結果充滿信心。

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