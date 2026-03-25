油還沒斷先限供 ! 日本也快撐不住 石油業示警「這時」開始

亞洲能源危機全面升級，日本也拉起警報。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火的燃料危機正在顛覆亞洲生活。菲律賓因油價飆漲快撐不住，成為全球首例升級國家級能源緊急狀態後，日本也傳出煉油商向自民黨解釋，可能會在7月開始實施供應限制，顯示能源問題已從價格上漲，升級為供應能否維持的關鍵風險。

日媒報導，日本石油業者警告，即便能從美國等地進口石油，運送至日本最快也需等到6月，供應時程存在明顯延遲。因此，若荷姆茲海峽實質封鎖持續，最快7月就可能出現石油產品供應限制。

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據報導，日本石油聯盟提醒政府，需將石油供應減少的情境納入考量，並提前規劃需求管理措施，以因應可能出現的能源短缺。日本業界甚至建議政府與執政黨推動節能措施，例如鼓勵遠距辦公、提高公共交通使用率以降低私人用車需求，甚至考慮將高速公路速限下調10公里，以減少燃油消耗。

與會議員也指出，目前情勢已不再只是應對價格上漲，而是進入「如何撐過石油供應」的新階段，提醒政府不能陷入被動應對，應由內閣官房統籌，提前部署相關對策。此外，針對是否派遣自衛隊護航，有議員建議可運用目前在中東執行反海盜任務的護衛艦，國防部則回應將審慎評估相關方案。

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