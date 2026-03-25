AI代理工具（AI Agent）快速發展，資安署提醒，若缺乏完善防護機制，恐成為駭客入侵個人裝置與企業網路的破口。（資安署提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著具備自主執行能力的 AI 代理工具（AI Agent）快速發展，相關應用已逐步滲透日常工作與自動化流程。其中，近期爆紅的開源專案OpenClaw（俗稱「龍蝦」），因可自動執行多項任務而廣泛被導入。

不過，數位發展部資安署（以下簡稱資安署）提醒，此類工具在大幅提升效率的同時，也潛藏高度資安風險，若缺乏完善防護機制，恐成為駭客入侵個人裝置與企業網路的破口。

請繼續往下閱讀...

資安署指出，AI代理通常具備高系統權限，且可24小時持續運作，一旦遭到攻擊，可能導致個資、帳號密碼及金融資料等機敏資訊外洩，進一步衍生身分冒用與財產損失等風險。因此，使用者在導入OpenClaw等工具時，應同步落實資安控管與環境隔離措施。

值得注意的是，AI 代理的風險並非單一漏洞，而是涉及整體架構的系統性問題。以近期資安公司Oasis Security揭露的「ClawJacked」漏洞（CVE-2026-25253）為例，攻擊者僅需誘導使用者瀏覽惡意網頁，即可能在未觸發瀏覽器警示的情況下，對AI代理的管理員權限進行暴力破解。儘管該漏洞已於2026年1月29日修補，但也凸顯AI代理在設計與運作上的潛在風險。

資安署提醒在評估AI代理工具的風險時，應特別注意以下幾類資安威脅情境：

1. 惡意指令可能出現在外部網頁：

AI代理在瀏覽外部網頁或讀取真實世界的社群留言時，若內容中暗藏攻擊者預埋的惡意指令， AI代理有可能執行刪除檔案、竄改系統設定等危險操作。

2. 第三方技能包暗藏惡意程式：

AI代理可以安裝名為「技能（Skill）」的擴充來執行訂票、製作影片等複雜任務。網路上已有開放平台供使用者分享自製的擴充包，攻擊者可將惡意行為指令寫入其中並偽裝成正常的Skill上架，一旦安裝即可能被植入後門或惡意程式。

3. 長時間運作導致安全守則遺失：

AI代理能處理的資訊量有限，長時間運作後會自動壓縮早期內容以騰出空間。在此過程中，原本設定好的安全規則與權限設置可能被刪減，導致AI代理逐漸「忘記」哪些事不該做，產生失控行為。

針對上述風險，資安署進一步建議，各界在評估與導入此類新型的AI代理工具時，應提高警覺並落實下列實務措施：

1.落實環境隔離：

避免將AI代理安裝於存放機密資料或日常作業的環境。應將其部署於全新、已格式化的獨立電腦，或是專屬的虛擬機（Virtual Machine）或容器（Container）中，以此進行有效的風險管控。

2.外部帳號權限最小化：

為AI代理註冊專屬的獨立帳號（包含專用電子郵件及社群平台帳號），避免將個人日常使用的帳號與密碼直接提供給AI代理。若AI代理必須登入外部服務，建議設定具有時效性的臨時授權憑證，時間一到權限即自動失效，避免日後因疏於管理而導致帳號遭竊。

3.設置人類審核機制：

針對高風險操作，如存取憑證、發送郵件或執行系統指令，應於系統設定中強制啟用人工審核，要求每次執行前必須經由人員手動確認方可放行。

4.親自審查Skill擴充套件：

在安裝任何第三方技能擴充套件前，應先對其內容說明與程式碼進行完整的安全掃描。若發現內容中有要求下載不明檔案、連線至不明網站等可疑行為，應立即停止安裝並向平台檢舉，同時企業用戶應於組織內部進行資安通報。

5.將安全守則寫入「長期記憶」：

定期審閱且備份AI的長期記憶檔。務必將重要的安全限制（例如：刪除郵件前必須經過人員同意）直接寫入「核心記憶檔案」（如：OpenClaw的MEMORY.md）中，確保每次運作時都會強制載入安全守則，避免因記憶壓縮而遺忘設定好的防護設定。

資安署強調，AI代理技術能帶來顯著的創新效益，但須在「環境隔離」、「人工審核」的前提下進行測試與應用，方能兼顧數位發展與資訊安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法