安謀推首款自研晶片！台積電代工 目標銷售額150億美元

安謀發表首款自研晶片AGI CPU，交由台積電代工。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以向半導體製造商授權技術而聞名的晶片設計公司安謀（Arm）將開始銷售首款自研晶片，預計這項業務將在未來5年內，每年創造約150億美元（約新台幣4800億元）的收入。

《彭博》報導，安謀週二（24日）在舊金山舉行的一場活動上宣佈，Meta將成為該公司自研晶片AGI CPU的首個主要客戶。安謀表示，單顆CPU最高達136核心，功耗300瓦，晶片將交由台積電（2330）代工。

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作為這次策略調整的一部份，安謀為未來幾年制定了野心勃勃的銷售目標。這家總部位於英國的公司預計，新晶片業務的收入將超過目前專注於智慧財產銷售的業務收入。

安謀公司表示，這將有助於在5年內實現約250億美元（約新台幣8000億元）的總銷售額，這一數字是目前的5倍。該公司預測，IP業務也將持續成長，屆時將達到約100億美元（約新台幣3200億元），每股盈餘則預計達9美元。分析師預估，本會計年度每股盈餘1.75美元。

財務長柴爾德（Jason Child）表示，雖然安謀目前的產品包括半導體設計和技術授權在毛利方面更有利可圖，但銷售實際晶片將帶來更多利潤。

理論上，一顆價值1000美元（約新台幣3.2萬元）的晶片，如果客戶使用安謀指令集，該公司可以獲得約5％的授權收入，這個部份是純利潤。如果客戶直接使用安謀的設計，利潤收益約為100美元（約新台幣3200元）。若是安謀自行生產晶片，則可獲得約500美元（約新台幣1.6萬元）的毛利。

執行長哈斯（Rene Haas）表示，公司之所以決定研發這款新晶片，是因為客戶提出了需求，這款CPU旨在與輝達（NVIDIA）等公司提供的加速器一同作業，有助於協調電腦之間的工作、準備數據，並運行相關組件，進而對用戶提出的AI查詢做出回應。

安謀表示，與英特爾（Intel）和超微（AMD）的傳統CPU設計相比，這項產品具有更高的能源效率，這代表資料中心所有者能夠在相同佔地面積、電力預算下獲得更多的運算能力。

哈斯直言，安謀日益成長的影響力對英特爾和超微的x86架構資料中心產品構成了直接威脅。他認為，在快速擴張的市場中，從這些傳統巨頭手中奪取市佔，將使安謀公司和客戶都能成長。

安謀提到，包括OpenAI、Cerebras和SK電訊（SK Telecom）在內的其他公司也計劃在基礎設施中部署AGI CPU。目前，廣達（2382）和美超微電腦（Super Micro Computer）等廠商已開始銷售搭載該晶片的現成系統，預計這些將在今年下半年實現更大規模的供應。

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