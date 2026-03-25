黃金跌到沒盡頭？再寫1低點紀錄

週二（24日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（24日）黃金價格下跌，盤中一度觸及去年11月以來最低，反映中東衝突推升通膨疑慮，使投資人預期全球利率將保持在高點，打壓了不孳息的黃金。

黃金現貨價下跌0.4%，報每盎司4389.26美元，盤中一度觸及去年11月以來最低。

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4月交割的黃金期貨下跌0.1%，報每盎司4402.00美元。

《路透》報導，道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「如果戰爭持續且能源價格不斷攀升，這對黃金而言並非好消息。」

他補充：「黃金第2季將面臨壓力，但我認為到年底時，黃金前景應會再次顯得相當樂觀，因為我們希望屆時聯準會（Fed）等央行將擁有更大的政策自由度，美元可能走軟，利率也會調降。」

巴基斯坦總理週二表示，他願意主持美伊對話以幫助結束戰爭。美國總統川普前1天宣稱雙方進行「富有成效」的會談後，延後原本威脅要對伊朗發電廠發動的攻擊。

德國商業銀行分析師說：「近期金價暴跌，可能與年初的大幅上漲一樣，都是過度反應。從某種意義上來說，黃金價格的震盪已從一個極端走向另一個極端。」若與1月29日每盎司5594.82美元的高點相比，現貨黃金已經下跌超過21%。而自2月28日美以聯軍對伊朗開戰以來，現貨黃金也累計下跌近17%。

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