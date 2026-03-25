記憶體瘋漲無極限！野村喊：第2季至少漲5成

野村估記憶體價格第2季至少漲5成。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受AI需求爆發和供應增加滯後影響，記憶體晶片的長期牛市將遠遠超出短期的油價上漲週期，野村證券預計2026年第2季DRAM和NAND價格將季增51%和50%，遠超過先前預期的6%和20%，儲存產業正加速轉向長期協議模式，供應短缺預計將持續至2028年初。

在市場緊盯中東局勢之際，野村表示，「儲存長期多頭」將遠超「油價短期上漲」。

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華爾街見聞報導，野村證券發布全球市場研究報告指出，儲存產業的牛市週期持續時間將遠比地緣政治引發的油價上漲更久、更可持續，核心變數在於AI需求的持續擴張與供給擴張的滯後。

野村預計2026年第2季儲存價格漲幅將“顯著超過先前預期”，其中商品DRAM和NAND的價格季漲幅將分別達到51%和50%，這一數字較其先前預測的6%和20%出現了「量級式」的跳升。

野村認為，儲存產業的另1個亮點是正在發生的商業模式變革，為了應對持續的供應短缺，儲存供應商與客戶正積極轉向長期協議（LTA）。

野村在報告中寫道，由於供應短缺可能長期存在，認為存儲廠商正在尋求可持續的長期協議（LTA），而不是簡單的漲價，客戶也在主動要求與供應商簽訂LTA，以滿足持續增長的AI內存需求。

據悉，這些協議包含預付款（作為押金）、容量保證和定價方案等條款。野村認為，雖然LTA能否完美抵禦週期尚不確定，但儲存產業正從“現貨驅動”轉變為“長期規劃驅動”，這將顯著提升獲利的穩定性。

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