新興國家降息仍有空間 富坦新固收基金績效最有感

國際券商預估，今年上半年可能有約半數新興國家有降息機會，下半年也還有約三分之一的國家跟進。（示意圖，歐新社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕就在過去一週多國央行利率會議選擇按兵不動之際，巴西央行開第一槍，正式啟動降息循環，結束連續五度維持利率水準不變，宣布基準利率調降一碼，從歷史高點15%下調至14.75%。國際券商統計就預估，今年上半年可能有約半數新興國家有降息機會，下半年也還有約三分之一的國家跟進。

市場人士指出，過去新興國家的利率動向多半跟隨美國腳步，然而歷經20年來的市場洗禮與進行嚴謹的貨幣、財政政策改革，其經濟體本質轉佳，逐漸擺脫過去高通膨、高負債的窘境，許多國家設定3%的通膨目標，而官方政策利率則仍有雙位數之高，以今年二月已先行降息的埃及、奈及利亞，雖各自降息四碼與二碼後，官方政策利率仍高掛在19%、26.5%，因此創造非常具吸引力的實質利率水準。

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加以新興國家貨幣尚遭到大幅低估，造就新興國家當地債的投資價值，理柏資訊統計過去一年來，22檔境外新興市場強勢貨幣債基金平均漲幅8.72%，落後16檔境外新興市場當地貨幣債券基金的11.67%。

進一步比較國人持有金額前五大的境外新興市場債基金，表現更存有顯著差異，近一年來僅有富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金報酬率超過兩成，達21.06%，領先居次的基金將近八個百分點，拉長至三年，該基金超前幅度更讓投資人有感。

基金達人分析，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金深受國人青睞的原因不只是海內外基金獎得獎多、形象佳，基金的操盤目標是積極追求債息、債券資本利得與匯兌三大收益來源，最新的年化配息率已達9%以上，績效和配息的實力展現才是關鍵。

現階段基金配置邏輯在於以新興國家當地公債為主力，再搭配少量美元和歐元計價主權債，鎖定境國家改革與轉機題材來創造高殖利率債回報機會，貨幣方面也廣納亞洲、拉丁美洲、非洲等地貨幣，順勢掌握美元中長期趨貶的匯兌收益。

投資專家也提醒，中東情勢吃緊，新興市場因先前受益於市場正向情緒，現階段正受到嚴格考驗且可能因此出現明顯分歧，但整體而言，那些在強化總體經濟架構、降低國際收支脆弱性方面已有顯著進展的新興國家，抵禦能力也會相對較有底氣，因此錢進新興債基金時，建議檢視配置內涵、參考短中長期績效表現，再面臨短線急劇震盪時也較不易心驚膽跳。

國人持有金額前五大之境外新興市場債券基金績效%

基金 六個月 一年 三年 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 美元A（Qdis）股 5.46 21.06 47.03 東方匯理基金新興市場債券 A 歐元 5.33 2.83 30.02 高盛新興市場債券基金X股美元（年配息） 2.39 9.59 33.67 PIMCO-新興市場債券基金-E級類別美元（收息股份） 2.05 10.16 30.80 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別（累積股份） 1.10 13.18 25.05

資料來源：境外基金觀測站，理柏資訊，國人持有金額最新統計至2026/2月底，績效原幣計價至2026/3/22。製表：記者吳滋雅。

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