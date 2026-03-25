史上最大供應中斷來襲！國際油價先飆再殺 上沖下洗內幕曝光

國際油價週二（24日）在結算後震盪交易中回吐部分漲幅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國向伊朗提出結束中東戰爭的「15點方案」消息影響，國際油價週二（24日）在結算後震盪交易中回吐部分漲幅，此前盤中一度大漲近5%。《路透》引述熟悉內情人士證實該消息。《紐約時報》則引述兩名官員指出，「15點方案」是透過巴基斯坦轉交給伊朗。

率先披露此計畫的以色列第12頻道報導稱，美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）正推動一項機制，預計將宣布為期一個月的停火。

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在相關消息傳出前，布蘭特原油期貨收漲4.55美元，漲幅4.55%，報每桶104.49美元；美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲4.22美元，漲幅4.79%，報每桶92.35美元。

不過在結算後交易時段，油價回吐部分漲幅。美東時間週二下午4點59分（台灣時間週三凌晨4點59分），布蘭特原油較前一交易日僅上漲13美分，漲幅0.13%，報每桶100.07美元；WTI則上漲29美分，漲幅0.33%，報每桶88.41美元。

巴基斯坦總理週二表示，願意主辦美國與伊朗之間的談判，以推動結束波斯灣戰爭。

此舉發生在美國總統川普日前下令延後對伊朗發電廠攻擊5天之後。川普當時表示，美方已與未具名的伊朗官員進行會談，並取得「重大共識」，消息一度引發原油期貨重挫逾10%。

不過，伊朗週一否認曾與美國進行談判。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「目前訊號相當混亂。我認為市場正在反映對談判可能失敗、戰事持續的憂慮。」

消息人士向《路透》透露，自戰爭爆發以來，伊朗談判立場已趨強硬，若斡旋行動進一步促成正式談判，伊方將要求美國做出重大讓步。

這場戰爭幾乎已使全球約5分之1的石油與液化天然氣，無法順利經由荷姆茲海峽運輸。國際能源署（IEA）形容，這是史上最大規模的石油供應中斷。

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