通膨衝擊全球 日本賞櫻成本指數大增

通膨席捲全球，日本賞櫻成本指數大增。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本第一生命經濟研究所（Dai-ichi ‌Life Research Institute）週二（24日）表示，全球通膨正在侵蝕日本代表性的賞櫻野餐活動，追蹤食品和飲料成本的指數自2020年來上漲了25％。

《路透》報導，每年3月下旬至4月初是日本的櫻花季，民眾和觀光客會在公園和河岸邊鋪上野餐墊或是防水布，擺放餐盒、零食和飲料，與家人和朋友在盛開的櫻花樹下野餐，這種習俗被稱為「花見（hanami）」。

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對於許多日本人來說，這項活動必不可少，但也未能倖免於原物料成本上漲的衝擊，這促使各大企業提高了各種食品和飲料的價格。

第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生（Hideo Kumano）在2020年首創「賞櫻成本指數」，追蹤14種受歡迎的花見商品加權平均價格，包括飯糰、便當、炸雞、洋芋片和啤酒等。

調查結果顯示，今年2月，賞櫻成本比去年同期上漲4.2％，相較於2020年的基準上漲了25％。以細項來看，日本甜麵包的價格漲幅最大，比2000年代漲了46.1％，其次是碳酸飲料漲了45.7％，飯糰則漲45％。

熊野表示，日圓疲軟和全球大宗商品價格上漲正在導致日本出現成本推動型通膨，賞櫻顯然也受到了全球通膨趨勢的負面影響。

日本經歷了數十年的通貨緊縮之後，自烏克蘭戰爭以來，由於日圓貶值和大宗商品價格上漲，推高了原物料進口成本，通膨開始抬頭。核心消費者通膨率在近4年一直高於日本央行的2％目標，但在2月放緩至1.6％，這主要是因為政府的燃油補貼政策。

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