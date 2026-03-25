手刀買！3/26為最後買進日 欣興、佳世達等22檔股東會紀念品一次掌握

各公司股東會紀念品近期陸續發放，備受投資人關注。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕各公司股東會紀念品近期陸續發放，備受投資人關注。明（26日）為獲得22檔股東會紀念品資格的最後買進日，包含欣興（3037）的「OK超商100元商品卡」、京元電子（2449）的「鋼珠筆」、佳世達（2352）的「史努比陶瓷雙碗組」，以及聯鈞（3450）的「印花樂山中健行琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒」等多項實用紀念品。想領取紀念品的投資人，務必把握最後買進時機，不然就要等明年囉！
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1536
|和大
|3月26日
|超商50元商品卡
|1904
|正隆
|3月26日
|春風官方購物商城AeSHOP折價券$200
|2103
|台橡
|3月26日
|休閒運動襪子禮盒（不足時以等值商品替代）
|2317
|鴻海
|3月26日
|鴻海股東2026年專屬購物優惠（需登入官網領取）
|2352
|佳世達
|3月26日
|史努比陶瓷雙碗組
|2436
|偉詮電
|3月26日
|香皂禮盒（2入）
|2449
|京元電子
|3月26日
|鋼珠筆組（紀念品數量若有不足，以本公司歷年股東會紀念品替代之。）
|2455
|全新
|3月26日
|商品卡35元
|3034
|聯詠
|3月26日
|超商商品卡50元
|3037
|欣興
|3月26日
|OK超商100元商品卡
|3234
|光環
|3月26日
|保冷袋或等值之其他商品
|3406
|玉晶光
|3月26日
|7-11商品卡50元
|3450
|聯鈞
|3月26日
|印花樂山中健行琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒
|4133
|亞諾法
|3月26日
|統一超商 35元商品卡
|4916
|事欣科
|3月26日
|統一超商50元商品卡
|6156
|松上
|3月26日
|香皂
|6257
|矽格
|3月26日
|7-11商品卡-面額50元
|8111
|立基
|3月26日
|清淨海洗衣膠囊
|8383
|千附
|3月26日
|蜂王拾光漫遊經典皂二入盒
|8933
|愛地雅
|3月26日
|香皂
|8996
|高力
|3月26日
|7-ELEVEN商品卡面額50元
|9917
|中保科
|3月26日
|統一超商或全家超商100元商品卡（擇一）
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