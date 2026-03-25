手刀買！3/26為最後買進日 欣興、佳世達等22檔股東會紀念品一次掌握

各公司股東會紀念品近期陸續發放，備受投資人關注。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕各公司股東會紀念品近期陸續發放，備受投資人關注。明（26日）為獲得22檔股東會紀念品資格的最後買進日，包含欣興（3037）的「OK超商100元商品卡」、京元電子（2449）的「鋼珠筆」、佳世達（2352）的「史努比陶瓷雙碗組」，以及聯鈞（3450）的「印花樂山中健行琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒」等多項實用紀念品。想領取紀念品的投資人，務必把握最後買進時機，不然就要等明年囉！

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1536 和大 3月26日 超商50元商品卡 1904 正隆 3月26日 春風官方購物商城AeSHOP折價券$200 2103 台橡 3月26日 休閒運動襪子禮盒（不足時以等值商品替代） 2317 鴻海 3月26日 鴻海股東2026年專屬購物優惠（需登入官網領取） 2352 佳世達 3月26日 史努比陶瓷雙碗組 2436 偉詮電 3月26日 香皂禮盒（2入） 2449 京元電子 3月26日 鋼珠筆組（紀念品數量若有不足，以本公司歷年股東會紀念品替代之。） 2455 全新 3月26日 商品卡35元 3034 聯詠 3月26日 超商商品卡50元 3037 欣興 3月26日 OK超商100元商品卡 3234 光環 3月26日 保冷袋或等值之其他商品 3406 玉晶光 3月26日 7-11商品卡50元 3450 聯鈞 3月26日 印花樂山中健行琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒 4133 亞諾法 3月26日 統一超商 35元商品卡 4916 事欣科 3月26日 統一超商50元商品卡 6156 松上 3月26日 香皂 6257 矽格 3月26日 7-11商品卡-面額50元 8111 立基 3月26日 清淨海洗衣膠囊 8383 千附 3月26日 蜂王拾光漫遊經典皂二入盒 8933 愛地雅 3月26日 香皂 8996 高力 3月26日 7-ELEVEN商品卡面額50元 9917 中保科 3月26日 統一超商或全家超商100元商品卡（擇一）

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