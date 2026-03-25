金價崩跌誰在撿便宜？新玩家進場 「這些央行」逢低掃貨背後盤算曝光

新玩家入場？世界黃金協會曝，部分央行趁跌進場買金。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格連10黑，已自1月高點已下跌超過21%，但專家卻指出，整體上漲趨勢未被破壞，而在地緣政治風險與儲備多元化趨勢下，各國央行預計將繼續買進黃金，新一批進場的央行加入購買黃金的行列。

據報導，世界黃金協會主管Shaokai Fan週二表示，近幾個月來，包括瓜地馬拉、印尼和馬來西亞等國央行已開始購入黃金，這些央行或是在長期暫停後重返市場，或是首次購入黃金，預計金價將在這一區間嘗試築底。

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他補充稱，一些央行還從國內小規模生產商手中購買黃金，以支持本土產業，並防止這些黃金流向「非正規參與者」。

分析師指出，經過過去一周主要央行議息會議與地緣政治緊張局勢不斷升級，金價已跌至年內新低，因債券殖利率大幅上漲。對此，世界黃金協會先前指出，市場波動的速度與範圍，與2008年和2020年的避險拋售行情相似，當時流動性因素暫時壓倒了基本面。

據報導，因實質殖利率大幅走高，加上市場預期2026年政策利率將上調，疊加去槓桿與獲利了結，均打壓了市場情緒。市場波動的速度與廣度，讓人聯想到2008年和2020年的避險拋售階段，當時流動性格局暫時主導了基本面。

現今，中東衝突長期化的前景令人擔憂，因為地緣風險提升，還可能帶來經濟停滯與工業投入成本上漲的風險，我們正處於觀望模式。世界黃金協會預計，本週關鍵經濟數據極少，黃金市場將繼續圍繞伊朗衝突的每日進展尋找方向。

儘管短期衝擊可能影響金價近期走勢，但多極化、地緣分裂加劇、主權債務持續擔憂等大趨勢，仍將繼續支撐黃金的戰略配置價值。

分析師指出，以技術線型觀察，金價大幅跌破2月低點4403美元/盎司，創下年內新低，這被認為進一步強化了拋售動能，下一個關鍵支撐位在4090–4066美元/盎司區間，該區間為長期的200日均線。市場認為，有鑑於淨多頭持倉相對已處於低位，金價有機會嘗試築底。

但，倘若金價跌勢直接延續，並收盤持續跌破4090–4066美元/盎司，將預示進一步走弱，下一支撐將看向2025年10月低點3887美元/盎司。預計初步關鍵點位在4736美元/盎司，隨後是4844美元/盎司。

分析師表示，只要金價位於13日均線與55日均線4922–4932美元/盎司下方，短期下跌趨勢明確。

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