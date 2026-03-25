為何荷姆茲海峽難以重開？不只靠軍力 美媒揭「2件事」得達成

專家指出，只要伊朗仍保有對海峽的攻擊能力，荷姆茲海峽的航運就難以恢復正常。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕目前仍有數百艘油輪滯留在荷姆茲海峽，對於為何荷姆茲海峽難以重開，《紐約時報》給出答案，稱不只是軍事問題，而是地形優勢、隱蔽火力與市場信心三重因素交織，使這條全球最關鍵的能源命脈難以迅速恢復通行。

據報導，伊朗為回應美國與以色列的攻擊，對該水道實施封鎖，導致油價飆升衝擊全球經濟。美國總統川普雖誓言「無論如何」都要重新開放航道，但專家警告，除非透過外交協議，或進行高風險且長期的軍事佔領，否則很難完全恢復通行。

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首先，地形本身就是最大的戰略優勢。荷姆茲海峽狹窄且水深有限，船隻航行時必須貼近伊朗沿岸，而該地區多山地形，極適合伊朗採取「非對稱作戰」，利用小型、分散且難以被完全摧毀的武器進行攻擊。

這些飛彈與無人機可以隱藏在山壁、洞穴與隧道中，並在極近距離發動攻擊，使防禦難度大幅提高。由於距離過近，一旦船隻遭到攻擊，反應時間極為有限，從偵測到反制可能只有幾分鐘，這讓任何防禦系統都面臨極大壓力。

其次，是難以完全消除的隱蔽火力。即便美國與以色列已對伊朗軍事設施發動數千次打擊，仍無法根除威脅。原因在於伊朗的飛彈系統具高度機動性，可隨時轉移部署位置，使其難以被精準鎖定與摧毀。

美方考慮的方案之一，是派遣軍艦為商業油輪護航，但這將是一項極為龐大的軍事行動，需同時動用掃雷艦、空中防禦與打擊能力。然而，軍艦在狹窄海域面對近距離飛彈與無人機攻擊，反而更容易成為目標。

更大的威脅可能來自水雷。一旦水域存在可信的水雷風險，幾乎沒有任何海軍願意讓主力艦進入。掃雷作業可能耗時數週，且過程中作業單位本身也需要保護，進一步增加軍事風險。

此外，地面與戰略風險。據悉，美軍陸戰隊已逐步部署至該區，可能執行登島或防空任務，但直接進入伊朗本土風險極高，即使僅限於海峽周邊島嶼行動，一旦出現人員傷亡或被俘，戰局將迅速升級。

最後，也是最關鍵的，是市場信心問題。即使軍事上成功護航，只要發生一次攻擊，就足以讓保險公司與船運業者撤退。目前波斯灣內約500艘油輪多數停滯不前，而戰前每日約有80艘油氣船通過海峽。

要讓航運恢復，不僅需要軍事保護，更需要說服市場風險已降至可接受水平。但即便如此，軍事護航一次也只能保護有限船隻，且會消耗大量軍力資源，甚至影響其他戰區部署。更重要的是，伊朗已在波斯灣與阿曼灣多點發動攻擊，即使通過海峽，船隻仍需長時間保護，進一步拉高成本與風險。

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