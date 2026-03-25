AI記憶體需求暴增 SK海力士計劃今年赴美上市

南韓記憶體大廠SK海力士計劃今年在美國上市。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導揭露，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）計劃今年在美國上市，以籌集資金，滿足人工智慧（AI）對記憶體的龐大需求。

《彭博》報導，SK海力士已經向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了ADR（美國存託憑證）上市申請。不過，該公司表示，目前尚未決定有關美國上市的更多細節。消息傳出後，SK海力士的股價在首爾一度上漲5.5％，在2025年狂飆275％後，SK海力士今年股價已漲約60％。

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SK海力士正在加大投資，擴大產能以滿足AI對快速數據存取日益成長的需求。本週稍早，SK海力士表示計劃斥資80億美元（約新台幣2560.4億元）從荷蘭設備大廠艾司摩爾（ASML）購買頂尖的EUV（極紫外光）晶片製造設備，這些設備對於擴大產能相當重要。

根據韓媒週二報導，SK海力士計劃透過在美上市籌資10兆至15兆韓元（100億美元，約新台幣2356億元至3534億元），這一金額將使SK海力士躋身外國企業當中，在紐約上市的最大規模行列。

包括Meta、Alphabet等科技巨頭在內的多家公司，正在購買數百萬台配備大容量DRAM（動態隨機存取記憶體）的輝達（NVIDIA）AI加速器大幅推升記憶體需求，這引發了SK海力士、三星電子（Samsung Electronics）和美光科技（Micron Technology）之間爭奪利潤豐厚的高階記憶體市場佔額的激烈競爭。

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