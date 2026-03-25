黃金大崩連跌10天該賣嗎？瑞銀最新判斷出爐、專家全說了

瑞銀（UBS）向對金價跌入熊市感到憂心的投資人喊話：現在不該急著拋售黃金。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金已經連續10個交易日收黑，自1月高點下跌超過21%，週二（24日）盤中黃金一度觸及去年11月以來最低價，但瑞銀（UBS）向對金價跌入熊市感到憂心的投資人喊話：現在不該急著拋售黃金。

瑞銀全球財富管理部門在週一（23日）發布報告，再度重申其對黃金的多頭立場。分析師戈登（Wayne Gordon）及其團隊表示，儘管近期金價出現回落，他們仍建議投資人持續持有黃金，作為投資組合中的防禦型避險資產。

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這樣的觀點乍看之下或許不合直覺，因為在伊朗戰爭期間，金價反而明顯走低，而此類地緣政治衝突通常會推升避險需求，吸引資金流入黃金。自2月底戰事爆發以來，金價表現疲弱，在去年創下多次歷史新高後，已從1月高點回落超過20%。

戈登表示：「我們認為目前情勢，不屬於足以扭轉金價長期趨勢的重大政策轉折。從多項面向來看，當前環境存在顯著差異；依我們的基準總體經濟情境判斷，未來仍將為金價提供有力支撐。」他進一步指出，團隊對黃金作為有效投資組合避險工具的看法並未改變，並預期金價很快將恢復上行趨勢。

至於近期金價回落，主要可歸因於多項因素。儘管黃金常被視為抗通膨資產，但其價格走勢並非穩定反映通膨的指標；同時，市場對降息的期待降溫，加上投機性交易動能轉弱，也對金價形成壓力。

然而戈登認為，若從歷史經驗來看，市場對黃金前景轉趨悲觀，可能仍言之過早。

戈登指出：「對許多投資人而言，金價對地緣政治緊張局勢反應有限，加上價格波動擴大，確實顯得有些反直覺。然而歷史經驗顯示，黃金並不一定會在衝突期間上漲，特別是在衝突初期階段。」他進一步回顧，1970年代石油危機期間，通膨預期曾帶動金價出現強勁漲勢；但在隨後的兩伊戰爭期間，受到其他總體經濟力量牽制，金價多數時間維持相對平穩。

戈登也坦言，基於上述因素，不同歷史時期的地緣政治衝突難以直接類比金價走勢。不過可以明確的是，金價的變動往往並非由戰爭本身直接驅動，而是更深受政策環境與總體經濟背景影響。

戈登表示：「在市場逐步調整對更高利率與強勢美元的預期之際，黃金在景氣循環初期所扮演的避險角色正面臨壓力，這些因素構成短期阻力。但這並不代表黃金表現失靈，而更像是上漲時點被延後。」

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