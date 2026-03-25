川普開價2.5兆美元想「結束戰爭」？向波斯灣國家開帳單震撼曝光

美國總統川普被爆出，正向波斯灣盟友施壓，要求以「天價資金」換取持續或結束對伊朗戰爭的安排。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普被爆出，正向波斯灣盟友施壓，要求以「天價資金」換取持續或結束對伊朗戰爭的安排。若屬實，這將成為其任內最具爭議的外交操作之一，也凸顯戰爭背後的「交易式外交」正在浮上檯面。

外媒報導，根據BBC阿拉伯語頻道指出，川普要求海灣盟國支付數兆美元，以繼續或停止戰爭。據稱，若海灣國家希望戰爭持續，金額高達5兆美元（約新台幣159兆元）；若希望戰事結束，則需支付約2.5兆美元（約新台幣79.7兆元）。

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儘管華府與海灣各國尚未正式證實，但此一說法已引發外界對川普處理戰爭方式的高度關注，也讓其整體外交風格再度成為焦點。

據報導，自美國與以色列對伊朗發動聯合攻勢，衝突至今已造成重大傷亡與區域動盪，伊朗則以無人機與飛彈反擊，不僅鎖定以色列，也波及駐有美軍設施的鄰近國家。但攻擊亦波及波斯灣地區的石油與天然氣基礎設施，迫使部分產能中斷，對區域經濟造成衝擊。

現今，全球市場遭受波及，導致能源價格上揚，關鍵航道如荷姆茲海峽也出現運輸干擾。

儘管海灣國家公開反對戰爭，並否認提供軍事支援，但外界仍質疑其實際參與程度，尤其在有報導指出美軍行動涉及該區域基地之後。分析指出，美國不僅尋求軍事協調，也對海灣國家施加財務壓力，以確保其在經濟與戰略上的支持。

批評者認為，若將戰爭結果與資金掛鉤，將意味著外交模式從傳統同盟轉向「高額談判與財務槓桿」。此外，引發市場爭議的是金額規模之巨大，畢竟數兆美元金額遠超一般國防或援助協議，這顯示經濟工具可能被以前所未有的方式運用於地緣政治博弈中。

同時，美國與海灣國家之間的經濟關係也出現緊張跡象。有報導指出，海灣國家正重新評估對美國的投資承諾，金額從數千億美元到上兆美元不等。分析人士認為，這一轉變反映出海灣國家在面對美方壓力與區域不穩定時，正試圖兼顧經濟安全與政治訊號。

這場爭議的影響已不僅限於中東，因為能源價格上漲、供應鏈受阻與市場波動，正逐步對全球經濟形成壓力，也加重美國國內的經濟負擔。

外媒指出，即使相關指控尚未獲得證實，但已開始影響外界對川普第二任期的敘事。批評者認為，這反映出一種以金錢與交易為核心的外交模式；支持者則認為，這是要求盟友分擔區域衝突成本的強硬策略。

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