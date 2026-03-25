才剛談完就翻臉！OpenAI突襲砍掉Sora 迪士尼當場傻眼

OpenAI於2025年9月推出獨立的Sora應用程式，允許用戶創作並分享AI影片。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，華特迪士尼公司（Walt Disney Company）與OpenAI團隊週一（23日）晚間仍在共同推進一項與AI影片工具Sora相關的合作計畫。然而，會議結束僅30分鐘後，迪士尼團隊便突然接獲消息，OpenAI決定全面放棄該工具，令其措手不及。而OpenAI於週二（24日）正式對外宣布這項決策，一名要求匿名的知情人士形容此舉形同「突襲式撤案」。

《路透》報導，Sora計畫的終止，意味著迪士尼與OpenAI之間一筆原先高達10億美元的合作案告吹。該合作案於3個多月前宣布，內容包括迪士尼將向OpenAI投資10億美元，並授權超過200個經典角色，用於AI生成短影片。

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另有2名知情人士指出，該交易實際上從未完成，雙方並未正式交割，也沒有任何資金流動。

報導指出，此舉也代表OpenAI首次大規模轉向更具潛在收益的業務領域，例如程式開發工具與企業客戶市場。不過Sora的突然喊停，也凸顯出OpenAI在精簡業務過程中可能面臨的混亂局面，特別是在OpenAI最快可能於今年稍晚啟動股票上市計畫的背景下。

據了解，OpenAI內部對於Sora的去留已討論一段時間。一名熟悉情況的人士表示，該AI影片應用需要大量運算資源，進而排擠其他團隊的算力配置。儘管如此，仍有部分Sora團隊成員對於週二早上的決策感到意外。這項宣布甚至發生在OpenAI前一天才剛發布Sora安全標準部落格文章之後。

Sora團隊在社群平台X上表示：「我們將告別Sora……我們知道這項消息令人失望。」並補充，未來將公布應用程式與API的時程，以及用戶作品保存的相關細節。

報導指出，OpenAI高層目前正將重心轉向其他研究領域，包括機器人技術與通用人工智慧（AGI）的發展，並逐步將各項功能整合至單一「超級應用」。

迪士尼方面則透過發言人表示，尊重OpenAI「退出影片生成業務並轉向其他優先領域」的決定。知情人士透露，雙方目前仍在討論是否有其他合作或投資的可能性。

OpenAI於2024年初首次推出Sora，當時該工具能根據文字指令生成高品質、近似電影畫面的影片，震撼科技產業，也促使美國與中國多家AI公司加速推出自家影片生成模型，OpenAI並於2025年9月推出獨立的Sora應用程式，允許用戶創作並分享AI影片。然而在市場競爭日益激烈的背景下，OpenAI正面臨加速發展企業市場與程式開發產品的壓力。

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