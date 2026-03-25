伊朗：非敵對國家船隻依條件可穿越荷姆茲海峽

伊朗表示，非敵對國家船隻，可以依條件穿越荷姆茲海峽。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗表示，只要外國船隻不支持針對伊朗的侵略行動，並遵守德黑蘭制定的規章制度，就允許他們通過荷姆茲海峽。

《彭博》報導，伊朗週二（24日）在一封發給國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）成員國的信件中表明，非敵對的船隻，包括屬於其他國家或與其他國家有關連的船隻，只要不參與或支持針對伊朗的侵略行動，並完全遵守已公佈的安全保障規範，即可在伊朗主管機關的協調下，安全通過荷姆茲海峽。

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伊朗補充，目前限制了屬於侵略者或與侵略者有關的船隻，以及參與侵略行為的船隻通行。聲明也指出，海峽是否全面恢復安全與穩定，全取決於地區軍事威脅的結束。國際海事組織稱，伊朗這封信原日期為3月22日。

知情人士透露，伊朗已經開始對部份行經荷姆茲海峽的商船收取過境費，這是伊朗控制這條全球最重要的海上能源通道的最新跡象。中東戰亂幾乎完全阻斷這條水道的交通，只有極少數船隻似乎透過沿著伊朗海岸線航行的方式通過海峽。

儘管伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）先前已表示，伊朗應繼續封鎖海峽，但這封信函闡述了更清楚、更細微的立場。隨著戰爭進入第4週，這再次表明伊朗對該水道擁有主權。

荷姆茲海峽的航運幾乎完全停滯，這條海峽每天運輸全球約5分之1的石油和天然氣，以及大量的食品、金屬和其他物資，導致重要的大宗商品價格飆升。在嚴重依賴能源進口的亞洲地區，數十億人正面臨天然氣供應中斷，並為燃料配給做好準備。

由於交易員試圖判斷戰爭何時結束，以及荷姆茲海峽何時重新開放，因此大宗商品市場波動異常劇烈。儘管由於對衝突升級的擔憂加劇，週二油價上漲，但一旦出現任何船隻能更自由地通過該水道的跡象，期貨價格都可能暴跌。

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