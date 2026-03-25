日本爆色魔機長！對空姐伸鹹豬手「摸了又摸」ANA竟還讓他繼續飛

全日空（ANA）爆出機長性騷空服員事件。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本航空巨頭「全日空」（ANA）爆出機長性騷空服員事件！日本東京地檢署查出，ANA一名40多歲男性機長，涉嫌利用機長與空服員之間的職權與地位差，對同公司空服員施以猥褻行為，已依「不同意猥褻罪」提起在宅起訴。ANA回應表示，已對涉案機長做出嚴正處分，但該機長目前仍持續執行機長職務，引發外界關注。

《每日新聞》報導，根據起訴內容，該名機長於2023年10月凌晨，在香川縣高松市街頭，對一名同事空服員動手動腳。檢方指出，機長藉由其職務影響力，使對方顧慮可能影響工作評價或職涯發展，進而難以明確表達拒絕，在此情況下，多次隔著衣物觸摸對方臀部，涉及猥褻行為。

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檢方認定，此案屬於典型的「利用職權關係與地位不對等」情形。由於被害人處於難以抗拒或拒絕的狀態，即使未出現明確強制或暴力，仍符合「不同意猥褻罪」構成要件。依日本現行法律，相關罪名可處6個月以上、10年以下拘禁刑。東京地檢署已於2025年3月對該名機長提起在宅起訴。

針對媒體詢問，ANA表示，公司已對相關人員進行訪談並完成內部調查，確認曾發生運航乘務員於勤務結束後對空服員進行性騷擾的情形，並已依法予以嚴正處分。不過，基於避免造成二次傷害，ANA未說明該機長是否認罪，也未公開具體懲處內容。

ANA進一步指出，截至2025年4月1日，公司共有1517名機長在職。公司在事件發生前即已針對全體員工推動防治職場騷擾的教育訓練，而該名涉案機長亦曾接受相關課程。

ANA強調，職場騷擾屬於絕不可容許的行為，未來將持續強化內部管理與防範機制，以防止類似事件再度發生。

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