被裁、新工作年薪剩60萬！他親揭從「絕望」到瞬間改寫人生心路。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕正值50多歲黃金工作年華的S先生（化名），卻不幸成為公司裁員目標，由於孩子正值學費高峰期，他拼命想辦法，希望被留任，然考量面對可能被內部調動，以及未來加薪前景渺茫的殘酷現實，最終決定拿2300萬日圓資遣費，當資遣費入帳，讓原本絕望的S先生對未來重燃希望，決定按照自己步調工作，而非一味追求高薪，最終找了1份年薪只有300萬日圓（約新台幣60萬）的合約行政職位，雖然薪水降到連之前的一半都不到，但換工作後，他每天都更快樂，不僅沒有承受裁員的壓力，反而意外擁有幸福的晚年生活。

日媒報導，現年61歲的S先生回憶當初被裁員的情景，「我做夢也沒想到自己會成為自願退休的候選人之一。當老闆把我叫進面試室時，我感覺天都黑了」。

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由於公司重組，公司開始實行自願退休計劃，他不幸被選中，當時，他的兩個孩子正值學費高峰期，他拼命想辦法留在公司，而不是辭職，然而，面對可能被內部調動以及未來加薪前景渺茫的殘酷現實，最終還是決定接受公司提出的退休方案。

「當大約2300萬日圓（約新台幣460萬）的遣散費存入帳戶時，我感到如釋重負。有了這筆錢來支付眼前的生活開支和學費，我終於可以展望未來了。」這筆遣散費成了S先生的精神支柱，他決定找1份可以讓他按照自己的步調工作、沒有過度壓力的工作，而不是一味追求高薪。

在透過Hello Work（公共就業服務機構）和求職網站尋找新工作後，S先生選擇了1份年薪約300萬日圓的合約行政職位，雖然薪水大幅下降到之前的一半以下，但找到適合自己能力的工作讓她重獲內心的平靜。

S先生表示，「我的年薪降到了300萬日圓左右，行政工作也絕非輕鬆。但相比之前那份幾乎讓我得胃潰瘍的工作，現在這份我可以穩定完成的工作更適合我的性格。」

且因他巧妙地利用部分遣散費來彌補收入的減少，從而在不大幅降低生活水平的前提下維持了生計。

Ｓ先生說，「現在，週末我和太太會一起做飯，享受在院子裡侍弄花草的樂趣。以前工作的時候，我的腦子裡全是工作，我從未想過自己還能擁有如此平靜的時光。」

換工作後，她每天都感覺更快樂，內心也更加平靜，通常，人們會把中年和老年員工的失業視為人生的終結。但對我來說，這卻是１個轉折點，讓我重獲身心健康，我相信，當時接受退休是正確的決定。

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