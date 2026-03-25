「救命啊」！長女接到老父簡訊衝回家 徹底被客廳景象驚呆了

「救命啊」！長女接到老父簡訊衝回家，卻發現父親一臉茫然地看著電視，手裡緊緊握著手機，徹底被客廳景象驚呆了。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「救命啊」！1名46歲的女子加藤奈緒（化名）在晚上9點接到老父求救簡訊後，立馬衝回家，沒想到一進門卻發現父親一臉茫然地看著電視，手裡緊緊握著手機，並對她說「對不起，我接不了電話。」面對見前景象，奈緒驚呆的問：你在開玩笑嗎？我以為你暈倒了，然而父親卻說，我接不了電話，你就應該負責修它。

日媒報導，奈緒表示，母親過世後，74歲父親秋生1人獨家在老家，為了關心父親，6個月前，送1部全新的智慧型手機給父親，然而，這份善意卻徹底改變了她的人生。

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1個星期一晚上9點過後，奈緒的手機收到了1條來自父親的短信：“救命啊！” 短信如此簡短，讓奈緒不寒而慄，她立刻撥打了父親的手機。然而，電話鈴聲響起，卻始終無法接通，她反覆撥打，結果依然如此。

奈緒做好了最壞的打算，穿著睡衣，穿上外套，開車前往大約15分鐘車程的父母家。 「爸，你沒事吧？！」奈緒用備用鑰匙打開前門，衝進客廳，卻只見父親坐在沙發上，一臉茫然地看著電視，手裡緊緊握著手機，他身上沒有明顯的傷痕，意識也很清醒，然後對她說：「對不起，我接不了電話。」然後把手機遞給她。

螢幕上顯示著奈緒的未接來電，由於父親不明白來電時螢幕上出現的「滑動接聽」操作，因此，無論他點擊多少次螢幕，都無法接聽電話。

在見到此景象後，奈緒用憤怒又如釋重負的聲音對父親說，「別耍我！你給我發了1條『救命』的信息，我還以為你暈倒了呢！」然而父親卻毫無悔意地回答：「如果我接不了電話，那你只能幫我了。你設定的這台機器壞了，你應該負責修好它。」

從那天晚上開始，父親的電話成了家常便飯，1週的任何時間，無論是在上班還是吃飯，奈緒都會接到父親的電話，理由五花八門，例如「螢幕黑了」或「出現了奇怪的符號」。

即使奈緒在電話裡解釋說“按住那裡”，父親仍堅持說“我不懂技術術語，你現在就過來”，每次奈緒匆匆趕到父母家，問題總是幾秒鐘就能解決的，然而，即使奈緒修好了，父親也不讓她走，而手機故障也成為父親打給奈緒的正當理由，讓她的生活陷入兩難，不接電話怕父親真的出事，但接了又覺得他的求救毫無意義。

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