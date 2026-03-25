美股收盤》中東局勢膠著！道瓊震盪下跌84點 台積電ADR漲逾1％

週二美股漲跌互現。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人擔憂油價上漲，及對解決伊朗戰爭的希望之間搖擺不定，週二華爾街股指在劇烈波動中漲跌互現，美國總統川普聲稱談判取得進展，但傳出有更多美軍正前往中東。道瓊工業指數下跌84.41點、0.18%，標準普爾500指數下跌0.37%，那斯達克指數下跌0.84%，費城半導體指數上漲1.28%，台積電ADR上漲1.42%，收在343.25美元。

綜合外媒報導，川普週二表示，美國目前正在與伊朗進行談判，並補充「對方也想達成協議」。但有報導稱，五角大廈預計將從精銳的第82空降師向中東增派數千名士兵，引發擔憂戰爭可能會曠日持久，並導致油價居高不下。

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週二國際油價在前一交易日暴跌後恢復反彈。倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲4.55美元或4.55%，收在每桶104.49美元。紐約商品交易所西德州中級原油5月結算價上漲4.22美元或4.79%，收在每桶92.35美元。能源板塊當日表現為標普500指數最佳，上漲2%，該板塊本月迄今漲幅超過9%。

與中東衝突爆發前預期的兩次降息相比，市場目前已不再預期今年會降息。隨著上週緊張局勢升級，市場對升息的預期略有上升，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，年底前升息的可能性超過30%。

道瓊工業指數下跌84.41點或0.18%，收在46124.06點。

那斯達克指數下跌184.87點或0.84%，收在21761.89點。

S&P 500 指數下跌24.63點或0.37%，收在6556.37點。

費城半導體指數上漲99.58點或1.28%，收在7872.71點。

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