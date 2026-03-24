傳三星2奈米良率達到60％ 不到半年提升3倍 設定雄心勃勃訂單目標

傳三星2奈米良率達到60%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據南韓媒體報導，包括三星自身LSI部門在內的多家公司紛紛下單2奈米GAA晶片，使得這家韓國巨頭將其尖端技術的良率提升至60%，較1月公佈的50%有了小幅但顯著的提升。最新數據顯示，就在去年下半年，三星的良率還徘徊在20%左右，現在良率提升幅度可能超過半年前的3倍。提高半導體製程的良率有助於降低製造成本，並帶來更多新訂單機會。

《南韓經濟日報》指出，三星2025年下半年的良率預計為20%。三星首款2奈米GAA晶片Exynos 2600的平均良率仍低於50%，但與該公司早期的進展相比，最新數據已顯著改善。

值得注意的是，三星並未公開其上一代或當前一代技術的良率數據，因此只能根據各種估算來判斷該公司的進展。

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早在9月份，當Exynos 2600進入量產階段時，三星的良率據稱僅為50%。這意味著，按照當時的進度，目前的良率應該在60%到70%之間，幾乎是獲得高通等公司訂單的理想水準。

儘管三星與台積電在下一代製造流程方面存在巨大差距，但晶片訂單的激增應該有助於這家韓國科技巨頭縮小與競爭對手的差距。三星最大的勝利之一是與特斯拉達成了價值165億美元的協議，為其量產AI6自動駕駛晶片。據報導，三星還設定了一個雄心勃勃的目標，即到2026年將2奈米 GAA晶片的訂單量提高130% 。

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