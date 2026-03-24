打造有別台積電的世界工廠 馬斯克恐重蹈英特爾覆轍 外媒這樣說

特斯拉執行長馬斯克宣示興建世界最大晶片廠的計畫。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克宣示興建世界最大晶片廠的計畫，彭博報導，馬斯克的Terafab夢想揭示了人工智慧晶片短缺的現實。此外，對於馬斯克打造有別於台積電無塵室的世界晶片廠，分析師持懷疑態度，不僅是因為馬斯克先前從未涉足晶片製造領域。更重要的是，他提出的生產方式違反了晶片產業的經濟法則，自行設計和製造晶片的整合模式，可能會重蹈英特爾覆轍。

此前從未有人提出過類似馬斯克所說的「Terafab」這樣的計畫。根據規劃，該項目將是一項規模龐大的工程，旨在為人工智慧、機器人和太空探索領域製造尖端半導體。他不僅要挑戰全球頂尖的晶片製造商台積電，還要以遠超產業現有產能的規模來實現這一目標。

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Terafab規模令人難以置信。根據伯恩斯坦分析師估計，該項目需要大約5兆至13兆美元的資本支出。這筆資金將用於新建140至360家工廠，每家工廠每月生產5萬片晶圓，以達到他提出的每年1太瓦的運算能力。

馬斯克是迄今為止世界上最富有的人，他完成許多人之前認為不可能的事情，透過SpaceX打造了商業上可行的火箭業務，透過特斯拉將電動車推向主流市場，並透過星鏈從太空提供網路連線。但有些人懷疑馬斯克能否，或是否能實現他在奧斯汀構思的那些願景。

伯恩斯坦分析師斯泰西·拉斯貢等人寫道：我們認為真正的Terafab有點誇張。計算能力將與目前全球半導體總裝機容量相當，實際上，對於相關半導體而言，所需的計算能力將是目前係列機容量的數倍裝置。

分析師對此持懷疑態度，不僅是因為馬斯克先前從未涉足晶片製造領域。更重要的是，他提出的生產方式違反了晶片產業的經濟法則。晶片產業的起步方式是建造工廠來滿足自身需求。但高昂的成本一座尖端工廠造價約300億美元，而且可能在短短五年內就過時，意味著企業必須生產和銷售大量的晶片才能收回成本。

巴克萊資本認為，馬斯克認識到供應短缺的風險以及這可能對他進入汽車和機器人市場的雄心壯志意味著什麼，這是合乎邏輯的。「然而，正如特斯拉以往的嘗試一樣，這項計劃在許多方面都是前所未有的」，分析師在一份研究報告中寫道：「特斯拉缺乏晶片製造經驗，成本和執行風險都很大。因此，與三星、台積電，甚至英特爾合作，或許是更可行的途徑。」

馬斯克提議Terafab採用所謂的整合裝置製造商模式，即自行設計和製造晶片。這種模式曾是英特爾公司數十年來的主導模式。但如今，英特爾已不復往日輝煌，部分原因是其失誤凸顯晶片製造的巨大複雜性。

除了不同的商業模式，馬斯克似乎也設想了一個與台積電和三星所使用的製造方式截然不同的製造體系，即沒有無塵室的晶片廠。他一個播客節目中說：「這些現代化的晶圓廠在無塵室方面做錯了。我敢打賭，特斯拉將會擁有一個2奈米的晶圓廠，我可以在那裡吃起司漢堡、抽雪茄」。

無塵室對於現代晶片生產至關重要。單一晶體管比病毒小很多倍。就算一粒灰塵都可能造成嚴重破壞，導致數百萬美元的損失。

在周六的直播中，馬斯克表示，位於奧斯汀的這家工廠將把邏輯半導體、記憶體晶片、封裝、測試和光罩生產等設備集中在一棟建築物內。專家指出，目前還沒有哪家晶片公司擁有類似的營運模式。由於各環節的專業化程度和製程差異，這種模式通常在經濟上不可行。

馬斯克宣布Terafab產能目標的真正目的或許另有其他：可能是為凸顯晶片產能日益短缺的問題，或是激勵晶片製造商加快產能建設。又或許，此舉旨在提振SpaceX的前景，該公司計劃於今年稍後進行首次公開發行（IPO）。

矽谷日益擔憂半導體產業的產能提升速度不足以滿足人工智慧公司實現其雄心勃勃的商業計畫所需的晶片需求。亞馬遜、Alphabet 和其他超大規模資料中心營運商預計光是今年就將投入約 6500億美元用於建設資料中心基礎設施。這已經造成了儲存晶片的嚴重短缺，而這種短缺的影響正開始蔓延到人工智慧加速器領域。

馬斯克明確指出，特斯拉、xAI 和 SpaceX 未來幾年都需要大量的矽晶片。他希望最終能擁有 1 太瓦的運算能力用於人工智慧服務，每年生產數億台新型Optimus人形機器人。他表示，目前「關鍵的缺失要素」是運算能力，並估計目前的人工智慧產出僅佔其公司所需能力的2%左右。

他表示，他已敦促包括台積電、三星電子和美光科技在內的供應商盡快擴大生產規模，並承諾幾乎會收購他們生產的所有產品。但半導體公司選擇以更穩健的速度擴張，遠低於他認為特斯拉、SpaceX 和 xAI 所需的擴張速度。

馬斯克的願景觸動了人們的神經，因為它凸顯當今產業面臨的最緊迫的問題之一：企業和政府迫切需要高端半導體來部署顛覆性人工智慧，而高端半導體嚴重短缺。

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