1、2月內需營收寫歷史新高 3月零售業恐翻黑

排除春節因素，1、2月批發、零售、餐飲皆寫歷年同期新高。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布今年2月批發、零售與餐飲業營收統計，排除春節因素後，1、2月批發、零售、餐飲皆寫歷年同期新高；但汽車關稅調降預期心理影響消費者保守觀望，統計處預估3月零售業在翻黑邊緣。

2月批發業營收1兆1191億元，年增6.8%，連續13個月正成長。累計1、2月營收2兆5705億元，寫歷年同期新高，年增20.1%；其中，機械器具批發業受惠AI（人工智慧）及高效能運算等應用拓展，推升伺服器、記憶體及相關電子零組件出貨暢旺，年增43.9%。

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統計處預估，3月批發業營收1兆3779億元至1兆4135億元，年增16.1%至19.1%；第1季營收3兆9484億元至3兆9840億元，年增18.7％至19.7%。

2月零售業營收3831億元，年增7.7%。累計1、2月營收8137億元，寫歷年同期新高，年增1.5%，主因年

節採購效應挹注，其中百貨公司、布疋及服飾品零售業、量販店、食品飲料及菸草零售業、便利商店均呈年增，但汽機車零售業年減15％，主因關稅調降預期心理影響消費者持續觀望。

經濟部預估，3月零售業營業額落在3894億元至4012億元，年減0.9%至年增2.1%；第1季營收1兆2031億元，年增0.7%至1.7%。

2月餐飲業營收1003億元，寫歷年單月次高，年增21.1%。合計1、2月營收1970億元，寫歷年同期新高，年增4.6%，主因適逢春節圍爐及連假出遊旺季，帶動用餐及飲品需求成長。

統計處預估，3月餐飲業營收876億元至901億元，年增2.2%至5.2%；第1季營收2846億元至2872億元，年增3.8%至4.7%。

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