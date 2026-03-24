中國文攻武嚇 卻不敢對台灣半導體產業下手 原因曝光

中國長期以來對台灣進行文攻武嚇，但唯獨不敢對台灣的半導體產業下手，因為中國高度依賴台灣半導體廠商生產的晶片。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國長期以來對台灣進行文攻武嚇，同時也對台灣進行經濟制裁，限制台灣的農漁產品進口等，但唯獨不敢對台灣的半導體產業下手，因為中國高度依賴台灣半導體廠商生產的晶片。

根據中國資深媒體魏力在部落格「大力財經」發表的文章，中國一直是全球晶片進口大國，2025年全球晶片市場規模約8000億美元（新台幣25.62兆元），中國晶片進口額就達4269億美元（新台幣13.67兆元），幾乎占全球規模的53%，僅次於2021年的4397億美元（新台幣14.08兆元）。若按照人民幣計算，2025年中國晶片進口金額為3.04兆元，占中國進口貿易總額的16.43%，也比石油進口金額2.12兆元人民幣（新台幣9.85兆元）還要高。

請繼續往下閱讀...

文章指出，中國2025年進口逾3兆元人民幣的晶片，從台灣進口的居最多，約達1.09兆元人民幣（新台幣5.06兆元），占所有進口晶片的35%以上，主要是因為蘋果、高通（Qualcomm）設計的晶片，經由台積電生產後，不會運回美國再運到中國，而是直接運到中國來製造手機等產品，所以進口金額高。

其次是南韓，進口金額也達6679.74億元人民幣（新台幣3.1兆元），主要因為三星電子、SK海力士是全球記憶體晶片大廠，中國從南韓大量進口這類晶片。

接著是美國和日本，分別達2034.01億元人民幣（新台幣9451.64億元）和2033.61億元人民幣（新台幣9449.78億元），以及以色列和馬來西亞，分別為905.38億元人民幣（新台幣4207.12億元）和820.15億元人民幣（新台幣3811.07億元）。中國還從新加坡、愛爾蘭、德國、越南等國進口晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法