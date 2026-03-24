LINE Pay Money轉帳筆數月增27％ 推分攤付款推薦活動月月可賺66點

LINE Pay Money用戶於6月底前參與轉帳活動，每月均可獲得LINE POINTS 66點。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）去年底電支業務LINE Pay Money順利上線，隨即展現LINE生態圈的強勁爆發力，上線首月代理收付金額即躋身專營電子支付業者前3名。受惠於2月春節紅包及連假帶動的餐飲消費，LINE Pay Money 2月轉帳筆數月增27%、轉帳人數月增20％、日均轉帳人數也增加17%。

LINE Pay指出，在團購商品、外送訂餐及親友聚餐等常見需要分帳的消費場景中，使用LINE Pay Money的分攤付款及好友轉帳功能，不僅可有效簡化付款流程、加快結帳速度，還能輕鬆記帳，並解決找零或現金不足的問題。為趁勝追擊、強化日常支付場景，LINE Pay Money本月起推出分攤付款及好友推薦活動，讓用戶生活中享受便利支付，還可獲得點數回饋的小確幸。

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LINE Pay指出，6月底前LINE Pay Money用戶只要在平日使用分攤付款的功能，每月達2次且每筆分擔總金額滿100元、每次邀請3人以上進行轉帳，成功收款者即可獲得LINE POINTS 66點，每月皆達成條件，可月月領取點數回饋。用戶若透過指定個人連結或QR Code成功推薦好友開通LINE Pay Money帳戶，即可獲得LINE POINTS 50點，被推薦者亦可獲得LINE Pay實體通路50元優惠券一張，單筆消費滿100元即可折抵。

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