74歲婦擁4千萬資產身亡1個月才被發現 留「一封信」揭神秘女子 帶來意想不到繼承風波

65歲及以上獨居老人的數量逐年增長，如果日常監護和後事安排不足，無論他們擁有多少資產，都可能出現意想不到的問題。（示意圖，美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕65歲及以上獨居老人的數量逐年增長，不與家人同住的老人越來越常見。雖然這增加他們日常生活的自由度，但如果日常監護和後事安排不足，無論他們擁有多少資產，都可能出現意想不到的問題。

日本一名70多歲獨居婦人擁有超過2億日圓資產（台幣4000萬元），平常少與親戚來往，卻不幸在家死亡近一個月才被發現，她的姪子在處理身後留下的土地建物資產時發現一封信，可能影響他「意想不到」的繼承障礙。

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節子（化名，74歲）獨自住在市中心的一棟豪華高層公寓。她的資產，包括存款、證券和房地產，超過2億日圓。她經濟寬裕，從表面上看，過著完全正常的生活。

她唯一能想到的親戚是她的姪子健一（化名，40多歲），但他們的關係遠談不上親密；他們一年只見幾次面，甚至很少通電話。健一表示，「節子平常看起來一切正常，沒有什麼特別令人擔憂的地方。」

有一天，健一接到公寓管理員的電話，說聞到了一股異味，於是他趕了過去。他和管理員以及其他人一起檢查了房間，發現節子已經過世了。根據發現屍體的情況判斷，這具屍體已經死亡近一個月了。

健一在處理親人後事的過程中，除了確認遺體狀況和確定死因外，還需要在短時間內處理許多事務，包括清理房間、將其恢復原狀以及支付管理費。

此外，節子的銀行帳戶也被凍結，導致死者無法自由支配其資產。在處理遺產的過程中，發現大部分資產分散在房地產和金融資產中。

主要問題在於住宅所在土地的所有權。節子和健一共同擁有停車場和公寓大樓用地，各佔二分之一的份額。健一說： 「我早就對這些產權問題感到好奇，但我們從來沒有真正深入地討論過」。

健一在整理節子的遺物時，在她的書房裡發現了一封信。信中寫著一個女人的名字和這樣的訊息：「我非常關心這個人。如果發生什麼事，我希望你也能考慮他們的感受。」

健一完全不知道這個女人是誰，因為他的親戚中沒有一個符合信中的描述，而且只提供了她的聯絡方式。隨著調查的深入，很明顯，這名女子很可能是節子和她以前的某個男朋友的女兒有關。

健一表示，如果這種情況持續下去，關於房子出售或利用財產的決定就無法獨立做出，而且還會影響繼承後事宜的處理。

如果這位女性是節子的小孩，就會被認定法律上的子女，繼承關係將會發生重大變化。因為如果節子育有子女，該子女將成為第一順位繼承人。

健一表示，換句話說，先前基於「我會繼承遺產」這一假設，有可能被被徹底推翻。健一沮喪的說：「這封信讓我突然崩塌了。我甚至不知道該從何理清頭緒。」

不過專家表示，這封信並不是遺囑。該信函缺乏關於資產分配的具體指示，且格式不正式，因此不具備法律效力。有鑑於此，是否將資產轉移給這位神秘的女士，將取決於繼承關係上的法律認定，以及後續的各方繼承人之間的協商。

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