金價已來到熊市下跌 仍有專家看好「這時」攻上1萬美元

週二，金價延續跌勢，現貨價格一度下跌2%，隨後跌幅收窄，最終下跌1.5%，報每盎司4335.97美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，黃金價格的暴跌可能已將這種金屬推入熊市，但一些市場老手仍然堅持雄心勃勃的長期預測。

週二，金價延續跌勢，現貨價格一度下跌2%，隨後跌幅收窄，最終下跌1.5%，報每盎司4335.97美元。期貨價格下跌約2%，至每盎司4317.80美元，白銀價格也出現下跌。此舉使黃金價格較1月下旬5594.82美元的峰值下跌約21%，已牢牢地陷入熊市。

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許多策略師認為，近期金價下跌反映的是短期市場波動，而非黃金基本面的轉變。持續存在的地緣政治風險、央行強勁的需求以及美元走軟的預期，依然支撐著黃金的結構性牛市。在動盪時期，黃金歷來被投資人視為避險資產。

Yardeni Research 總裁艾德·亞丁尼（Ed Yardeni）透過電子郵件告訴CNBC，「我們仍然堅持到2030年底前金價達到每盎司1萬美元的預期。」，儘管他將年底的預測從每盎司6000美元下調至5000美元，但這仍然比目前的水平高出約15%。

由於美元走強以及美國總統川普表示已下令暫停對伊朗能源基礎設施的襲擊計劃五天後，地緣政治緊張局勢出現緩和跡象，投資者紛紛平倉，導致最新一輪下跌。市場人士表示，美元走強可能引發了黃金的獲利回吐。自2月28日戰爭爆發以來，美元指數已上漲約3%。

Global X ETFs投資策略師林（Justin Lin）表示，他對黃金價格到年底的基本預期仍然是每盎司6000美元，並稱最近的下跌是「投資者極具吸引力的入場點」。結構性需求，尤其是新興市場央行尋求外匯存底多元化的需求，預計將為價格提供支撐。他補充說，近期拋售潮過後，各國央行「極有可能」加大購債力度，有助於穩定市場。

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