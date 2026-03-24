AI暢旺蓋過淡季效應 2月製造業連24紅 Q1挑戰新高

經濟部指出，排除春節因素後，今年1、2月製造業生產指數118.79，寫歷年同期新高，年增24.78%。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續熱絡，帶動資訊電子產業生產動能穩健提升，蓋過製造業淡季效應。經濟部指出，排除春節因素後，今年1、2月工業生產指數116.68，年增22.95％，合計1、2月製造業生產指數118.79，年增24.78%，兩指數雙雙寫歷年同期新高；預估第3季年增幅2成起跳，預期今年第1季將是歷年同期最佳表現，還有望挑戰歷史單季新高。

經濟部統計處指出，2月工業生產指數109.46，年增17.83%，2月製造業生產指數111.55，年增19.64%，兩指數雙雙寫下歷年同月新高，也是連續第24個月正成長。

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統計處副處長陳玉芳指出，今年1、2月合計工作天數是35天，較去年少2天，但製造業年增率24.78％，主因仍是受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能穩健提升。

資訊電子產業方面，AI浪潮帶動新興科技應用強勁，加上半導體產業先進製程投資動能穩健，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業累計1至2月平均生產指數分別年增24.95%及124.12%。

傳統產業方面，基本金屬業、化學材料及肥料業累計1至2月平均生產指數分別年減4.66%、2.47%；汽車及其零件業年減3.38%，由正轉負；機械設備業則持續受惠半導體產業積極擴充產能，年增8.78%。

統計處預估，3月製造業生產指數落在130.97至134.97，年增幅22.4%至26.1%；第3季製造業生產指數落在122.85至124.18，年增幅23.9%至25.3%，預期第3季表現將是歷史同期新高以及歷史單季次高。

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