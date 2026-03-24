伊雲谷啟動日本戰略佈局 推AI技術落地

伊雲谷攜手東京專業市場顧問拓日本市場。伊雲谷數位科技創辦人暨董事長蔡佳宏，圖右為東京專業市場顧問代表一藤重太。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端服務廠商伊雲谷（6689）宣布今年將正式進軍日本市場，今日舉行伊雲谷日本戰略佈局啟動儀式，不僅象徵全球佈局藍圖邁向重要里程碑，更展現台灣雲端服務輸出國際的指標意義。

伊雲谷看好，全球企業對雲端與AI應用需求持續提升，積極投入自研產品及AI Agent技術，更結合雲端託管服務（MSP）與資安託管服務（MSSP）雙引擎，提供全方位的解決方案，成為協助企業加速數位轉型、提升營運效率的推手。

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此次進軍日本市場，伊雲谷表示，將進一步強化在亞太地區的服務動能，將技術實力轉化為實質的在地影響力，深化在地佈局。

為加速日本當地市場拓展，伊雲谷攜手東京專業顧問團隊，透過整合在地資源與深度市場洞察，建立全面性的策略合作網絡。雙方將以貼近日本企業需求為核心，推動雲端應用與AI技術的實質落地，協助當地企業在數位轉型中的掌握優勢。

伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏表示，伊雲谷將帶著成功的解決方案與在地洞察賦能日本企業，透過「智匯亞太，深耕在地」佈局的核心理念，與日本在地團隊緊密協作、貼近企業需求，將為亞太雲端與AI生態系創造更多可能。

目前，伊雲谷已於全球設立14個據點，持續為企業提供跨國、多元化的雲端整合服務。此次進軍日本，不僅展現伊雲谷深化國際佈局的決心，也代表台灣雲端服務產業，具備國際市場的成熟實力與競爭優勢，持續為當地企業提供高價值、更敏捷的服務。

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