台灣資本論壇》金融研訓院院長高一誠：發行永續債是長照與能源資金需求的解方

金融研訓院院長高一誠 。（記者田裕華攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球產業正面臨AI、半導體、能源轉型等競爭，政府與金融體系該如何提供產業長期資本支持？金融研訓院院長高一誠坦言，目前銀行服務仍以財管為大宗，他認為從「滿足市場未被滿足的需求」及「促進長期經濟發展」角度出發，可透過國內債券市場，由地方政府發行永續債券等方式，將資金引導至高齡化、少子化服務及能源轉型等長期基礎建設。此外，資本市場應設計具備長期投資機制的商品，讓一般民眾能共享經濟成長果實並獲得適當避險，而非僅服務高資產的家族辦公室。

自由時報今（24）日主辦「2026台灣資本市場論壇」，下午舉行第2場高峰對談，由自由時報副總編輯魏錫賓主持，邀請金管會證期局局長高晶萍、投信投顧公會理事長尤昭文、金融研訓院院長高一誠，及施羅德投信董事長謝誠晃，以「長期資本與產業發展」為題進行對談。

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高一誠分析國內資本市場的組成，表示多數民眾是透過銀行的服務來投入資本市場，至於壽險公司也是透過集合大眾的錢，找尋適合的投資標的。因此，應該思考金融市場還有哪些需求未被滿足，以及是否扮演好促進長期經濟發展的角色？特別是應該從未來10至20年的趨勢，尋找具成長性的產業。

高一誠舉例，未來10至20年台灣將面臨少子女化，以及人口老化的問題，在此趨勢下，是否可找到一些具創新的想法或新創的企業，但在這個階段無法獲得足夠的資金支持？可能因當下社會聚焦於科技產業，導致服務業新創服務業無法獲得資金的支持。除了現有的創新板或輔導措施之外，或許資本市場需要更加把勁，讓資金可以提供這未來10到20年的新創產業發展。

其次，銀行或壽險業集合了大眾存款及保戶的資金，必須要放款或投資，多數壽險資金是投入國外的資產，特別是公債或公司債，同時也面臨匯率的問題，因此我們也須思考，台灣能不能在長期基礎建設上，提供壽險公司足夠的投資標的？高一誠建議，包括電力的需求、因人口老化所產生的長期照顧需求及醫療需求，若能透過債券市場，將這些資金轉換成產業的長期發展需求，若政策法令可適度放寬，應該是個不錯的方式。

高一誠特別提到債券市場的發展，強調從永續金融角度觀察，在櫃買中心的推動下，近來包括台北市與高雄市等地方政府，都發行了不少永續發展債券。他認為為了債券市場的長遠發展，地方政府鎖定健康、促進長照或能源方向，多發行永續發展債券，將可健全債券市場，是一個可行的方向。

高一誠更提醒，不可忽視一般民眾的需求，例如全球AI需求大幅成長，經濟發展的果實是否能外溢至一般民眾？這是資本市場、特別是股票市場才可扮演的角色，民眾若把錢存在銀行，就無法享受經濟高成長的果實。但對一般普羅大眾，他的投資須有適當避險，必須透過機制的設計，讓不是那麼懂金融的民眾，也能透過長期投資，享受經濟成長的果實。

高一誠呼籲，當前國家面臨少子化、高齡化等的重大問題，早已超越單一財經部會的職責範疇，需要包含財政部、央行、法務部、經濟部及衛福部，進行更高層級的戰略協調。此外，面對供應鏈移轉的新趨勢，生產基地正從亞洲移向歐美等先進國家，台灣金融體系在支援台商跨國布局過程中，可提供的法律與文化協助仍顯準備不足，這將是未來5年的核心挑戰。

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