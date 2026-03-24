遠傳井琪：2026起飛年 聚焦三大策略驅動新一波成長曲線

圖右4為遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳總經理井琪表示，2023年底遠亞合併後，遠傳訂下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」的策略目標，今年是「起飛年」，要聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」三大策略，驅動新一波成長曲線，預計今年數位生活服務、智慧資通訊都要有雙位數成長，而4月將會推出一項新服務，新服務今年要衝量，明年則要雙位數成長。

井琪說，聚焦三大策略方面，第一要放大集團綜效，也就是將持續整合集團資源與能力，全面提升服務競爭力，包含透過全虹、德誼、遠傳friDay購物，推動線上線下通路整合，同步擴大商品類別與服務深度，更透過串聯服務擴大豐富生活圈。同時，亦將攜手遠傳集團子公司，整合涵蓋5G、IoT、雲端、資安、能源與ICT等領域的關鍵能量，共同開發解決方案，為營運注入新成長動能，打造橫跨企業與生活場景的全方位服務生態系。

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在放大服務版圖方面，井琪指出，憑藉「遠傳心生活」App突破8百萬用戶優勢，遠傳將擴大數位平台商轉，釋放平台價值，持續開發並推出全新創新服務，尤其是消費者高頻率使用、日常數位生活服務，進一步拓展服務版圖，且將深化帳單代收、保險代理，與各項生活服務的應用範圍，擴大商機，力爭成為數位服務領先者。在企業端，將擴增自有資通訊解決方案，增加服務客戶深度，創造長期成長動能，成為企業數位轉型最佳夥伴，更透過遠傳ICT、智慧城市、智慧醫療等優異解決方案，深入到社會每個角落。

井琪指出， AI不僅是技術導入，更是串連效率、體驗與商業價值的核心引擎。在對內方面，將AI深度導入流程與協作機制，建立一致、可複製的AI治理架構，重塑工作方式，讓AI成為每一位員工的重要戰力。對外方面，將加速AI應用商品化與商轉，讓企業與消費者都能實際導入、真正使用，創造可落地、可擴大的商業效益，尤其AI現已成為遠傳各項智慧城市與企業解決方案的基礎，未來將持續拓展更多元應用場景。

遠傳2025年包括總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與每股盈餘（EPS）都創歷史新高，而5G月租用戶滲透率47.5%，月租ARPU（平均每戶貢獻度）719元，也維持電信市場第一。

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