台灣資本論壇》高晶萍：建構具競爭力資本市場 2025年籌資規模與台股市值雙創新高

金管會證期局局長高晶萍。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會證期局局長高晶萍指出，目前台灣資本市場已建立多層次板塊，從創櫃、興櫃到上市櫃，協助不同規模企業成長。2025年籌資金額已突破兆元大關，顯見直接金融在近10年進步顯著，成為產業發展的重要後盾。

針對中小微型企業，櫃買中心透過「創櫃板」提供輔導，協助建立會計與內控制度，提升其市場曝光度與知名度。去年推出的「創櫃2.0」進一步加強輔導力道，讓企業在適應市場後，可依序銜接興櫃市場，熟悉法遵與監理規範，最終視條件選擇上市或上櫃。

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針對新創產業，金管會於2021年推出「創新板」。高晶萍表示，初期因投資人資格限制導致交易不活絡，去年配合亞資中心政策放寬。2025年1月起，創新板取消合格投資人限制，並陸續開放當沖、零股及信用交易。數據顯示，放寬後的成交值顯著成長，放寬前全年成交額為249億元，2025年放寬後的全年成交額達6607億元，顯示制度改革有效帶動市場流動性。

在市場整體表現上，台灣資本市場近10年成長顯著。掛牌家數從2016年的1624家增至今年2月的1947家；實際募資金額則從2016年的3711億元，於2025年正式達到1兆814億元。債券發行規模也大幅增加，普通公司債發行規模從10年前的1964億元成長至7747億元，可轉債規模也成長2.6倍。

高晶萍最後提到，台股市值已於2025年底突破100兆元，3月20日來到118.2兆，全球排名名列第7，外資持股佔比也提升至47%。金管會未來將持續改革制度，不僅支持半導體與AI等「護國神山」，也要透過多元板塊扶持各產業的「隱形冠軍」與中小企業，建構具吸引力與競爭力的資本市場環境。

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