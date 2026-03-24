Costco 七款最佳電子產品 專家評測超值又實用

〔財經頻道／綜合報導〕2026年第一季即將結束，Costco一些令人驚豔的電子產品出現在公司網站上。外媒bgr.com精選七款最值得關注的設備，其中包括最新的蘋果產品和全球首款內建360度攝影機的無人機。

推薦在Costco購買電子產品原因有很多，其中包括Costco提供的延長保固和免費技術支持，這對於剛買回來的設備來說非常實用。如果對這些電子產品感興趣，現在正是利用Costco會員福利、或註冊成為會員的好時機。

請繼續往下閱讀...

bgr.com整理來自官方網站的客戶回饋，以及專業評測的觀點。以下為七款最值得購買的商品：

1. 蘋果 MacBook Neo（256GB）

蘋果MacBook Neo 是首款價格親民的MacBook，在Costco 售價589.99美元，配備256GB 固態硬碟。搭載蘋果A18 Pro晶片（該晶片也應用於iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max），並配備13吋Liquid Retina顯示器。蘋果也承諾其電池續航力長達16小時。

在對MacBook Neo的評論中，消費者提到它「輕鬆超越同價位的任何Windows筆記型電腦」。

2. Frigidaire Gallery GCFE3070BF 電爐

Frigidaire Gallery GCFE3070BF 是目前市面上唯一一款能夠達到750華氏高溫，足以製作石烤披薩的爐具系列中的電烤箱版本。大多數家用烤箱的最高溫度只有550華氏度左右，但這款Frigidaire廚房爐具的溫度遠超這個範圍，能夠模擬磚砌披薩烤爐的效果，因此無需額外配備台式烤箱，正如Twice對其電磁爐版本的評測中所述。

這款售價1399美元的Frigidaire電爐配備五眼爐台和15種烤箱模式，包括空氣炸、蒸氣烘焙、對流烘焙和慢燉。消費者報告對其預測可靠性、高低溫爐台性能、燒烤功能以及 6.2 立方英尺的烤箱容量均給予了高分。

3. 蘋果 iPad Air M4（11 英寸，128GB）

蘋果iPad Air M4是該品牌平板電腦系列的最新產品， 《衛報》已將其描述為蘋果粉絲最好的高端平板電腦，因為它性能卓越，在高強度使用下電池續航時間超過9小時，並且可以訪問桌面級應用程序，使其能夠作為筆記本電腦的替代品。

4. Vornado Strata 8C Omni 高速風扇

如果您需要一款能夠輕鬆為小空間降溫的高效能風扇， Vornado Strata 8C Omni或許正是您所需要的。在Costco僅需79.99美元，您就能買到這款風扇，它具備90度和180度全景擺動，以及60度和90度垂直擺動功能，能夠將冷風吹送到房間的各個角落。

5. Apple AirTag（第二代）

蘋果AirTag（第二代）在初代產品發表四年後終於面世，現在Costco 獨家推出四件裝加一件裝的套裝，售價99.99美元。這款裝置支援精準查找功能，可以使用iPhone精確定位AirTag及其所連接的物品。升級版最大的改進在於採用了第二代超寬頻晶片，使該功能的有效範圍提升高達50%。

6. 反重力A1無人機

Antigravity A1被譽為全球首款 360 度全景相機無人機，內建360度全景相機，可拍攝高達8K解析度的影片。該設備最大傳輸距離為10公里，飛行時可承受高達24英里/小時的風速，並在滿電狀態下續航時間長達24分鐘。根據對Antigravity A1的評測，這款無人機的視覺眼鏡可以讓使用者透過無人機的鏡頭獲得360度全景視野，帶來獨特的操控體驗。

7. AR Blue Clean XWM2300 高壓清洗機

高壓清洗機用途廣泛，例如清潔房屋外牆或汽車，以及清除車道上的苔蘚。 據YouTube評測員IMJOSHV稱，Costco出售的新款AR Blue Clean XWM2300 高壓清洗機售價為199.99 美元，性價比極高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法