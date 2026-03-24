新台幣結束連3黑收32.028元 量能腰斬、觀望氣氛升溫

新台幣結束連3黑收32.028元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走低，盤中震盪近千點，新台幣兌美元匯率早盤一度反映中東緊張情勢降溫及美元走弱，升抵31.995元，不過隨台股漲幅收斂、盤勢轉趨震盪，市場觀望氣氛升溫，最後收在32.028元，升6.4分，匯價結束連3黑，成交金額降至18.945億美元，僅約昨日的一半。

匯銀人士指出，中東情勢持續干擾市場。美國總統川普原訂對伊朗發動軍事行動，惟在最後期限前釋出5天緩衝期，表示將尋求談判，但遭伊朗否認；同時市場亦一度傳出伊朗設施仍遭轟炸，使局勢更顯混亂，投資人避險情緒反覆。在不確定性未明朗前，新台幣短線預料仍將於32元關卡附近震盪整理，靜待美伊情勢進一步發展。

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根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.64%、前一日跌最兇的韓元則是強勁反彈1.48%、日圓也勁揚0.71%、新幣升值0.49%、人民幣升值0.3%，相較之下，新台幣在外資仍賣超匯出下，僅升值0.2%，升幅較為落後。

台股今日下跌110.26點，收在32612.24點，三大法人合計賣超200.77億元。其中，外資雖然仍持續賣超，但賣超幅度收斂至121.87億元。

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