美國市場進入收成期 友霖明年可開始配發股利

友霖類風濕性關節炎用藥，6月將在美國上市，擴大營運規模。圖右為友霖董事長蔡正弘，左為總經理黃春桐。（友霖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕友霖生技（4166）核心產品—類風濕性關節炎用藥，已於2026年2月與全球學名藥龍頭Cipla簽署商業代理合約，友霖表示，此藥有望於今年6月在美國市場上市，將成為公司切入高毛利市場的重要里程碑，挹注未來營收成長。

友霖表示，Cipla是全球前十名學名藥公司，對方已訂下未來一年要拿下20～25%市場，輝瑞原廠藥今年上半年專利到期，友霖預計4月拿到美國藥證，6月就能上市開賣。

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目前外界預估該藥市場約40億元，其中公費市場含友霖共有3家供應商、自費市場則有8家，藥品上市前，友霖還可取得里程碑金，上市後除了供貨給Cipla可收取銷售收入外，在自費市場還可享有藥品淨利潤的分潤，會在隔季的季底認列。

既有產品方面，抗生素口服劑型於美國市場具供給相對稀缺優勢，友霖已完成通路策略優化與經銷商調整，市場預期該產品將成為下一波美國市場成長主力，將搶攻15億元的市場商機，推升整體外銷動能。

展望未來，友霖表示，將持續深化美國市場布局，推動高價值產品上市，同時優化產品組合與全球銷售網絡，在營收與獲利持續成長帶動下，預計最快明年可配發股利。

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