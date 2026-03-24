VASP公會：主管機關應留《虛擬資產服務法》過渡空間

VASP公會更名並設三大委員會強化反詐與合規。（公會提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中華民國虛擬通貨商業同業公會今日宣布，正式更名為「中華民國虛擬資產服務商業同業公會」（VASP公會），下設三大專責委員會，未來將從代幣審查、紀律管理到反詐與洗錢防制，全面升級產業治理架構，為即將推動的《虛擬資產服務法》奠定制度基礎。

針對《虛擬資產服務法》立法進程，VASP公會表示，產業從現行制度過渡至新法架構，涉及系統建置、人員培訓及法遵資源投入等多面向調整，建議主管機關於推動過程中，規劃合理的過渡期間與配套措施，以協助業者順利完成轉換，確保市場運作穩定與消費者權益。

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同時，考量台灣虛擬資產產業以中小型業者為主，公會亦建議提供必要之合規輔導資源與彈性空間，使各類型業者均能在健全監理環境下穩健發展。

此外，觀察FATF、歐美日韓等國法規仍處於滾動修訂階段，公會建議我國立法設計若能適度保留調整空間，將有助於未來靈活因應國際標準之演變。

VASP公會說明，今日該會召開會員大會，決議通過正式更名為「中華民國虛擬資產服務商業同業公會」。此次更名是配合金管會《虛擬資產服務法》草案，將產業主體統一界定為「虛擬資產服務商」（Virtual Asset Service Provider, VASP），並以「虛擬資產」作為正式用語，象徵台灣虛擬資產產業正加速邁向法制化與國際接軌的新階段。

此外，為因應虛擬資產實務與法規監理，VASP公會設置三大專責委員會，分別為：上、下架審查委員會，紀律委員會以及防範金融詐騙、洗錢暨法遵委員會，協助會員落實合規義務。

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