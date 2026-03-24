史上新高！去年民參公建投資3807億 高雄蟬聯招商王

財政部表示，去年民間參與公共建設投資金額3807億元，高雄市以1116億元蟬聯招商王。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為引導民間資金投入公共建設，行政院核定「兆元投資國家發展方案」，引導中央部會於新興計畫提案時優先評估以促參方式辦理，以擴增公共建設案源，預期2025至2028年達成民間投資金額6829億元。財政部表示，去年民間參與公共建設成功簽約160件、投資金額達3807億元，創歷年新高，超過兆元投資方案2025年目標。

財政部促參司表示，去年民間參與公共建設案件中，依「促參法」辦理共80件、投資金額達805億元，為歷年第3高；依其他法令辦理共80件、投資金額3002億元，為歷年最高。中央部會促參案件招商前3名為經濟部、交通部及教育部；地方政府促參案件招商前3名則為高雄市政府、台南市政府及台中市政府，高雄市以簽約件數16件、簽約金額1116億元蟬聯招商王，新北市簽約17件、金額1105億元居次。

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財政部指出，去年促參案個案投資金額由高雄市AI智能高效焚化爐BOT案165億元奪冠，新竹縣湖口鄉大型物流中心BOO案125億元次之。依其他法令辦理案件，則以新北市政府辦理的新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案投資金額845億元最高，交通部高雄港LNG儲槽投資興建案投資金額563億元次之。

財政部表示，去年簽約促參案涵蓋的公共建設類別包含環境污染防治設施（台中市文山焚化廠興建營運移轉案）、衛生福利及醫療設施（台南市立醫院興建營運移轉BOT案）、農業及資源循環再利用設施（嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心BOT+ROT案）及綠能設施（苗栗縣氫能產業專區案新建營運移轉案）等，可見促參提供民眾公共建設與服務的多元性。

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