LINE Premium月付165元也能倒賺？回本攻略一次看

若用戶本身已具備在LINE生態圈內的消費習慣，透過每月提供的各項回饋機制，有機會抵銷甚至補貼訂閱月費。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著LINE在台推出「LINE Premium」訂閱制服務，月費新台幣165元是否值得，成為用戶最關心的問題。

從目前公布的會員內容來看，LINE Premium的價值不僅體現在聊天功能升級，例如「無痕收回」、「進階備份」等，更重要的是整合LINE生態圈內的消費優惠，尤其是每月提供的LINE禮物優惠券（最高250元），若用戶本身就有送禮或購物需求，單一項目就有機會直接覆蓋訂閱成本。

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進一步來看，第二階段上線後，LINE Premium還將串聯LINE購物、LINE旅遊與LINE MUSIC等服務，提供會員專屬折扣與回饋。這意味著，只要用戶在LINE生態內有穩定消費行為，例如：日常網購、節日送禮等，就有機會透過優惠累積，將165元月費「反賺回來」。

不過，這樣的高投報率前提，仍建立在用戶本身已有LINE消費習慣。若僅單純使用聊天功能，則LINE Premium帶來的價值將偏向體驗升級。

LINE Premium第二階段（預計4月上線）將進一步導入電商與旅遊回饋機制。在LINE生態系中，LINE POINTS採「1點等於新台幣1元」計算，若將各項基本回饋合併估算，用戶每月可獲得的總體價值約達480元，目前提供的優惠如下：

LINE禮物：每月固定提供250元優惠券。

LINE購物：每月50點紅包，新客首購可再領168點。

LINE旅遊：每月100點紅包，新客首購加碼領500點。

LINE POINTS： 每月再領50點紅包。

LINE MUSIC： 可自選3首音樂（價值30元）作為鈴聲或背景音樂。

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